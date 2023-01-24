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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:24

Updated Сегодня, 12:24

В белгородском приграничном селе люди остались без ФАПа

Сегодня, 12:20
Фото: Telegram-канал Андрея Иконникова

Под Белгородом ночью сгорел ФАП

Пожар в фельдшерско-акушерском пункте произошёл в селе Бершаково Шебекинского горокруга, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников в своём Telegram-канале.
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Пожар

В селе Бершаково в Шебекинском горокруге сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Пожар в ФАПе произошёл в ночное время из-за короткого замыкания. При происшествии никто не пострадал.

Как отметил глава областного минздрава, он оценил ситуацию лично. По словам Иконникова, люди без медпомощи не остались. Врачи продолжают принимать пациентов в этом же селе.

Сгоревший ФАП на текущий момент разбирают. Как отметил Иконников, построить новый планируется до конца года. Также в планах направить мобильный комплекс, чтобы помочь специалистам.

Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков высказался о сорванных сроках сдачи ФАПов в 2022 году. 

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#Наталья Корявых#Происшествия#Фапы#Пожар#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Андрей иконников#Бершаково
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