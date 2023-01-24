В белгородском приграничном селе люди остались без ФАПа

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:24
Updated Сегодня, 12:24
В селе Бершаково в Шебекинском горокруге сгорел фельдшерско-акушерский пункт. Пожар в ФАПе произошёл в ночное время из-за короткого замыкания. При происшествии никто не пострадал.
Как отметил глава областного минздрава, он оценил ситуацию лично. По словам Иконникова, люди без медпомощи не остались. Врачи продолжают принимать пациентов в этом же селе.
Сгоревший ФАП на текущий момент разбирают. Как отметил Иконников, построить новый планируется до конца года. Также в планах направить мобильный комплекс, чтобы помочь специалистам.
Напомним, ранее губернатор Вячеслав Гладков высказался о сорванных сроках сдачи ФАПов в 2022 году.