В Белгороде на перекрёстке сбили два светофора за один день

Вчера мы уже писали о том, как водитель легковушки не вписался в поворот на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина. Он врезался в опору со светофором. В итоге светофор пришлось снимать и отвозить на ремонт. Вернут его только через несколько дней.



Ночью другой водитель легковушки врезался в другую опору со светофором на этом же перекрёстке — напротив. Это произошло из-за столкновения двух автомобилей. Один из водителей пренебрёг ПДД и запрещающим сигналом светофора. Ощутимый урон понесли, судя по видео, оба водителя. Один после отлетел в опору. О состоянии водителей после неизвестно.