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Posted Сегодня, 10:15

Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

В Белгороде на перекрёстке сбили два светофора за один день

Сегодня, 10:15
Фото: Белгорблагоустройство
Водители врезались в опоры со светофорами, которые стояли напротив друг друга, с разницей в считанные часы. О последствиях сообщили в Белгорблагоустройстве.

Вчера мы уже писали о том, как водитель легковушки не вписался в поворот на пересечении улицы Королёва и проспекта Ватутина. Он врезался в опору со светофором. В итоге светофор пришлось снимать и отвозить на ремонт. Вернут его только через несколько дней.

Ночью другой водитель легковушки врезался в другую опору со светофором на этом же перекрёстке — напротив. Это произошло из-за столкновения двух автомобилей. Один из водителей пренебрёг ПДД и запрещающим сигналом светофора. Ощутимый урон понесли, судя по видео, оба водителя. Один после отлетел в опору. О состоянии водителей после неизвестно.

Видео: Белгорблагоустройство
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#Ася Дугнист#Происшествия#Новости Белгорода#ДТП#Авария#Опора#Светофор#Перекрёсток#Белгород#Видео
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