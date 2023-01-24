Ученые ДГУ и эксперты фонда “Компас” ищут причину массовой гибели каспийских тюленей

Ученые намерены объективно оценить состояние тюленей в различных секторах моря и выяснить причины сокращения их численности. Кроме того, группа из волонтеров займется мониторингом акватории и прибрежной полосы. А на базе аквакомплекса ДГУ будет открыт Международный центр изучения и реабилитации тюленя, куда будут направлять больных и раненых животных.