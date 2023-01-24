Ученые ДГУ и эксперты фонда “Компас” ищут причину массовой гибели каспийских тюленей

Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:14
Updated Сегодня, 20:14
Спасением ластоногих намерены заняться эксперты экологического фонда “Компас” и ученые Дагестанского государственного университета (ДГУ).
Для того чтобы остановить сокращение популяции краснокнижных животных, экспертами “Компаса”, в ходе визита в Махачкалу, было объявлено о создании комплексной программы изучения каспийских тюленей. Об этом пишет newsnn.ru.
Ученые намерены объективно оценить состояние тюленей в различных секторах моря и выяснить причины сокращения их численности. Кроме того, группа из волонтеров займется мониторингом акватории и прибрежной полосы. А на базе аквакомплекса ДГУ будет открыт Международный центр изучения и реабилитации тюленя, куда будут направлять больных и раненых животных.
Как отметил академик РАН, доктор биологических наук Вячеслав Рожнов, до сих пор на побережье находят мертвых тюленей.
“Мы собрали большое количество материала, когда был большой выброс тюленей, надо продолжать исследовать материалы в лабораториях, чтобы понять причины. Гипотез много”, - сказал ученый.
По словам директора Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурада Гаджиева, промежуточные результаты исследований указывают на наличие птичьего гриппа у погибших животных, но необходимо дальше выяснять достоверную причину их гибели.
Как отметил эксперт “Компаса” Владимир Лифантьев, необходимо придавать огласке все аналогичные происшествия. “Это один из главных факторов развития расследования и предотвращения подобных случаев в дальнейшем”, - подытожил активист.
В ходе встречи руководитель фонда “Компас” Татьяна Ковалева и ректор ДГУ Муртазали Рабаданов подписали соглашение о сотрудничестве.
“Мы приехали независимой делегацией, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте. Объединились с представителями РАН, ДГУ и местными активистами, чтобы обменяться информацией”, - рассказала Татьяна Ковалева.
Эксперты фонда посетили аквакомплекс вуза, а также встретились с профессорско-преподавательским составом университета и студентами.