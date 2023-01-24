У ещё двух автобусов в Белгороде изменится расписание

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
В Белгороде изменится расписание ещё двух автобусов. Корректировки вступят в силу 25 января. Они коснутся автобусов № 40 Аэропорт — микрорайон Восточный и № 113 Рынок «Салют» — хутор Сумской.
По маршруту № 40 из микрорайона Восточный автобус будет выезжать в 6:10 вместо 5:50. От аэропорта — в 7:00. Ранее он отправлялся в 6:50.
По маршруту № 113 заезд из хутора Сумской в Пушкарное теперь будет рейсом, который начинается в 17:00. Заезд из Белгорода в Пушкарное в 17:07 отменили.
Ранее сообщалось, что в трёх пригородных автобусах Белгородской агломерации изменилось расписание. Речь о маршрутах № 128, 271 и 311. До этого организатор перевозок опубликовал новое расписание для ещё десяти маршрутов.