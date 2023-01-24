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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

У ещё двух автобусов в Белгороде изменится расписание

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
С 25 января изменится график движения автобусов № 40 Аэропорт — микрорайон Восточный и № 113 Рынок «Салют» — хутор Сумской. Об изменениях сообщил «Организатор пассажирских перевозок Белгородской области».

В Белгороде изменится расписание ещё двух автобусов. Корректировки вступят в силу 25 января. Они коснутся автобусов № 40 Аэропорт — микрорайон Восточный и № 113 Рынок «Салют» — хутор Сумской.

По маршруту № 40 из микрорайона Восточный автобус будет выезжать в 6:10 вместо 5:50. От аэропорта — в 7:00. Ранее он отправлялся в 6:50.

По маршруту № 113 заезд из хутора Сумской в Пушкарное теперь будет рейсом, который начинается в 17:00. Заезд из Белгорода в Пушкарное в 17:07 отменили.

Ранее сообщалось, что в трёх пригородных автобусах Белгородской агломерации изменилось расписание. Речь о маршрутах № 128, 271 и 311. До этого организатор перевозок опубликовал новое расписание для ещё десяти маршрутов.

Организатор перевозок в Белгороде объявил о новых изменениях в расписании автобусов
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Расписание#Автобус по расписанию
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