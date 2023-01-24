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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Сколько белгородцев пострадали и погибли за пять лет на производствах в регионе

Сегодня, 06:06
Фото: 1MI

На производствах за пять лет погибли более 60 белгородцев

За пять лет в регионе на работе погибли 67 человек, ещё 295 пострадали. Статистику со ссылкой на Госинспекцию труда опубликовали в Go31.ru.

С 2018 года в Белгородской области на производствах погибли 67 человек, травмы получили ещё 295. Причём наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировали в 2020 году.

В 2018 году в регионе пострадал 71 сотрудник, в 16 случаях рабочие погибли. В 2019 году погибли девять человек, 51 пострадал.

Пик несчастных случаев на работе произошёл в 2020 году. Тогда погибли 20 человек, а сильно пострадали 70.

В 2021 году зарегистрировали 14 смертей на работе и 34 случая получения серьёзных травм. В предыдущем году ситуация стала лучше — восемь погибших и 29 пострадавших.

Также уточняется, что в 2018 году за несчастные случаи работодатели заплатили 9,2 млн рублей, в 2019 году — 7,5 млн рублей. Самая большая сумма вышла в 2020 году — 11,7 млн рублей. В 2021 и 2022 годах — 8,6 млн и 6,8 млн рублей соответственно.

Руководитель Госинспекции труда по Белгородской области Ольга Медведева объяснила, что несчастные случаи, как правило, происходят из-за нарушений ПДД, трудового распорядка и дисциплины, а также из-за ненадлежащей организации рабочего процесса. Последняя причина — самая распространённая. 60% несчастных случаев происходят именно из-за этого.

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