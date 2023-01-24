Сколько белгородцев пострадали и погибли за пять лет на производствах в регионе

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
С 2018 года в Белгородской области на производствах погибли 67 человек, травмы получили ещё 295. Причём наибольшее число несчастных случаев со смертельным исходом зафиксировали в 2020 году.
В 2018 году в регионе пострадал 71 сотрудник, в 16 случаях рабочие погибли. В 2019 году погибли девять человек, 51 пострадал.
Пик несчастных случаев на работе произошёл в 2020 году. Тогда погибли 20 человек, а сильно пострадали 70.
В 2021 году зарегистрировали 14 смертей на работе и 34 случая получения серьёзных травм. В предыдущем году ситуация стала лучше — восемь погибших и 29 пострадавших.
Также уточняется, что в 2018 году за несчастные случаи работодатели заплатили 9,2 млн рублей, в 2019 году — 7,5 млн рублей. Самая большая сумма вышла в 2020 году — 11,7 млн рублей. В 2021 и 2022 годах — 8,6 млн и 6,8 млн рублей соответственно.
Руководитель Госинспекции труда по Белгородской области Ольга Медведева объяснила, что несчастные случаи, как правило, происходят из-за нарушений ПДД, трудового распорядка и дисциплины, а также из-за ненадлежащей организации рабочего процесса. Последняя причина — самая распространённая. 60% несчастных случаев происходят именно из-за этого.