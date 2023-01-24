Сколько белгородцев пострадали и погибли за пять лет на производствах в регионе

Также уточняется, что в 2018 году за несчастные случаи работодатели заплатили 9,2 млн рублей, в 2019 году — 7,5 млн рублей. Самая большая сумма вышла в 2020 году — 11,7 млн рублей. В 2021 и 2022 годах — 8,6 млн и 6,8 млн рублей соответственно.