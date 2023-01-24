Системы водовода в Белгороде решили перенести из-за благоустройства набережных

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В районе набережных Везёлки и Северского Донца планируют строительство новых инженерных сетей. Часть трассы водовода придётся поменять, поскольку в этом случае оно накладывается на проект благоустройства набережной у завода «КонПрок» по правому берегу реки Везёлки.
Сами инженерные коммуникации хотят построить на участках от проспекта Ватутина до улицы Костюкова, а также от улицы Костюкова до Пикник-парка. При этом параллельно разрабатываются проекты благоустройства набережных, а также строительство напорных коллекторов и водовода.
Трубы придётся перенести из-за накладок с проектами. Возможные технические решения обсуждаются.
В урочище Сосновка тоже запланированы работы, но без проблем не обошлось. Напорный коллектор будет пересекаться с велодорожкой. Специалисты выполнят прокол и сохранят дорожное покрытие. Деревья пострадать не должны, пообещал мэр Валентин Демидов.