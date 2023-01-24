Системы водовода в Белгороде решили перенести из-за благоустройства набережных

Сами инженерные коммуникации хотят построить на участках от проспекта Ватутина до улицы Костюкова, а также от улицы Костюкова до Пикник-парка. При этом параллельно разрабатываются проекты благоустройства набережных, а также строительство напорных коллекторов и водовода.