Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Системы водовода в Белгороде решили перенести из-за благоустройства набережных

Сегодня, 07:54
Фото: мэрия Белгорода

В Белгороде построят инженерные сети в районе набережных Везёлки и Северского Донца

В районе набережных Везёлки и Северского Донца собираются строить инженерные сети. Расположение сетей придётся поменять, поскольку водовод накладывается на проект благоустройства набережной, сообщили в мэрии.

В районе набережных Везёлки и Северского Донца планируют строительство новых инженерных сетей. Часть трассы водовода придётся поменять, поскольку в этом случае оно накладывается на проект благоустройства набережной у завода «КонПрок» по правому берегу реки Везёлки.

Сами инженерные коммуникации хотят построить на участках от проспекта Ватутина до улицы Костюкова, а также от улицы Костюкова до Пикник-парка. При этом параллельно разрабатываются проекты благоустройства набережных, а также строительство напорных коллекторов и водовода.

Трубы придётся перенести из-за накладок с проектами. Возможные технические решения обсуждаются.

В урочище Сосновка тоже запланированы работы, но без проблем не обошлось. Напорный коллектор будет пересекаться с велодорожкой. Специалисты выполнят прокол и сохранят дорожное покрытие. Деревья пострадать не должны, пообещал мэр Валентин Демидов.

Фото: мэрия Белгорода
Подземный переход в Белгороде залило из-за аварии на водоводе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Юго-Западном районе Белгорода начали строить водопровод и канализацию за 1,5 млрдВ Белгороде более двух месяцев не могут отремонтировать водопроводИз-за порыва водопровода в Белгороде без воды остались жители Улитки и Дубровки
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Валентин Демидов#Мэрия#Набережная#Инженерные сети#Набережные#Везёлка#Северский донец
Подпишитесь
Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января
Сегодня, 09:47
Игорь Маковский: проект по производству металлоконструкций доказал свою эффективность
Сегодня, 07:50
Людей под Белгородом просят срочно уйти в укрытия из-за начавшегося обстрела
Сегодня, 06:50
Яркое астрономическое событие удалось запечатлеть белгородцам: фото
Сегодня, 07:16
Педагоги в Белгородской области пожаловались на «подработку» по выдаче коньков
Сегодня, 07:42
В Белгородской области развёрнуто 14 ПВР для беженцев
Сегодня, 09:12