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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

«Шахматные звёзды — 2023» в Одноклассниках: прямые трансляции турнира

Сегодня, 15:37
Фото: Одноклассники
С 24 по 30 января в группе «ТРК VEGAS» пользователи ОК в прямом эфире увидят турнир десяти выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана.

С 24 по 30 января в группе «ТРК VEGAS» пользователи ОК в прямом эфире увидят турнир десяти выдающихся гроссмейстеров из России, Азербайджана, Индии, Испании и Казахстана: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Александр Грищук, Франсиско Вальехо, Санан Сюгиров, Владислав Артемьев, Раунак Садхвани, Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Бибисара Асаубаева.

Соревнования среди детей, а также игры гроссмейстеров начнутся 24 января и завершатся 30 января. На протяжении турнира пользователи ОК смогут увидеть эксклюзивные интервью со всеми гроссмейстерами турнира. Поддержать участников соревнований пользователи смогут с помощью тематического стикерпака. Кроме того, запланированы дополнительные мероприятия по популяризации шахматного спорта среди молодёжи: открытые мастер-классы от гроссмейстеров и тематические встречи.

ОК регулярно реализуют и поддерживают образовательные и культурные инициативы. Так, в сентябре прошлого года в ОК более 1,5 млн человек посмотрели прямую трансляцию первого Международного турнира по быстрым шахматам с участием десяти международных гроссмейстеров. Победителем стал Владислав Артемьев — один из сильнейших молодых гроссмейстеров мира, победитель юношеской шахматной олимпиады в составе сборной России, призер первенства Европы, победитель первенства России и высшей лиги чемпионата России.

#Одноклассники
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