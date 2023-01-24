С предприятия «Белэнергомаш-БЗЭМ» требуют взыскать 4,3 млн рублей

Взыскателем числится предприятие «ЦНО-Химмаш» из Воронежской области. Компания работает с 1998 года и занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Руководитель — Виталий Нерезов, а бенефициар — Юрий Кучинский. Убыток предприятия по итогам 2021 года составил 1 млрд рублей. В 2020 году юрлицо признали банкротом.