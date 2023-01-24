С предприятия «Белэнергомаш-БЗЭМ» требуют взыскать 4,3 млн рублей

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 19 января судебные приставы возбудили исполнительное производство, согласно которому предприятие «Белэнергомаш-БЗЭМ» должно выплатить долг в размере 4,3 млн рублей.
Взыскателем числится предприятие «ЦНО-Химмаш» из Воронежской области. Компания работает с 1998 года и занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Руководитель — Виталий Нерезов, а бенефициар — Юрий Кучинский. Убыток предприятия по итогам 2021 года составил 1 млрд рублей. В 2020 году юрлицо признали банкротом.
Что касается предприятия «Белэнергомаш-БЗЭМ», оно работает в Белгороде с 2013 года и занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. Головная компания — АО «ВМЗ», а управляющая компания — АО «ОМК». 2020 год завод завершил с чистой прибылью в размере 1,8 млрд рублей.