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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

С предприятия «Белэнергомаш-БЗЭМ» требуют взыскать 4,3 млн рублей

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Взыскателем выступаем предприятие «ЦНО-Химмаш» из Воронежской области. Исполнительное производство возбудили 19 января.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», 19 января судебные приставы возбудили исполнительное производство, согласно которому предприятие «Белэнергомаш-БЗЭМ» должно выплатить долг в размере 4,3 млн рублей.

Взыскателем числится предприятие «ЦНО-Химмаш» из Воронежской области. Компания работает с 1998 года и занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Руководитель — Виталий Нерезов, а бенефициар — Юрий Кучинский. Убыток предприятия по итогам 2021 года составил 1 млрд рублей.  В 2020 году юрлицо признали банкротом.

Что касается предприятия «Белэнергомаш-БЗЭМ», оно работает в Белгороде с 2013 года и занимается производством стальных труб, полых профилей и фитингов. Головная компания — АО «ВМЗ», а управляющая компания — АО «ОМК». 2020 год завод завершил с чистой прибылью в размере 1,8 млрд рублей.

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