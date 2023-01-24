Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Мероприятие запланировано на сегодня, 24 января.
Глава приграничного региона выступит с докладом. Других подробностей нет.
«Целый ряд встреч сегодня запланирован у президента. Одна из них будет открытой. На докладе у президента [будет] губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков», — передаёт слова Пескова ТАСС.