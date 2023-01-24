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Posted Сегодня, 09:47

Published Сегодня, 09:47

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января

Сегодня, 09:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
По информации ТАСС, глава приграничного региона выступит с докладом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Мероприятие запланировано на сегодня, 24 января.

Глава приграничного региона выступит с докладом. Других подробностей нет.

«Целый ряд встреч сегодня запланирован у президента. Одна из них будет открытой. На докладе у президента [будет] губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков», — передаёт слова Пескова ТАСС.

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