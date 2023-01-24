Прокуратура проверит факт вакцинации ребёнка без согласия родителей в Белгороде

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Прокуратура проверит детскую поликлинику № 3 в Белгороде после истории с вакцинацией ребёнка без согласия родителей. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям медиков. Если нарушения подтвердятся, прокуроры примут меры реагирования.
Ранее мать ребёнка утверждала, что прививку сделали без её согласия. Со слов женщины, 20 января ребёнок проходил медкомиссию, и врач сделала ему прививку и попросила «не говорить маме». Главврач медучреждения пообещала организовать служебную проверку.
Также сообщалось, что с ребёнком во время обследований находился отец. О прививке он узнал уже после того, как её сделали.