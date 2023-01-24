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Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Прокуратура проверит факт вакцинации ребёнка без согласия родителей в Белгороде

Сегодня, 08:07
Фото: 1MI
В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действий врачей в поликлинике № 3 и установит обстоятельства произошедшего.

Прокуратура проверит детскую поликлинику № 3 в Белгороде после истории с вакцинацией ребёнка без согласия родителей. Надзорное ведомство установит все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям медиков. Если нарушения подтвердятся, прокуроры примут меры реагирования.

Ранее мать ребёнка утверждала, что прививку сделали без её согласия. Со слов женщины, 20 января ребёнок проходил медкомиссию, и врач сделала ему прививку и попросила «не говорить маме». Главврач медучреждения пообещала организовать служебную проверку.

Также сообщалось, что с ребёнком во время обследований находился отец. О прививке он узнал уже после того, как её сделали.

«Не говори маме»: медик сделала прививку ребёнку в Белгороде без согласия родителей
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#Медицина#Белгородская область#Белгород#Врачи#Ребёнок#Наталья Корявых#Прививка#Детская поликлиника#Прокуратура
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