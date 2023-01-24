Проблемы с вентиляцией нашли в девяти группах проблемного детского сада № 4 в Майском

Застройщиком детского сада выступала компания «Белгородстройзаказчик-плюс» (директор — Д. С. Гопченко). Также компания занималась строительством общежития на 400 мест для студентов БГТУ им. В. Г. Шухова, детского сада в Стрелецком и строительством бассейна в Разумном. Власти отметили, что на данных объектах строительно-монтажные работы были выполнены с хорошим качеством в установленные сроки.