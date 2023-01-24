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Posted Сегодня, 14:57

Published Сегодня, 14:57

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Проблемы с вентиляцией нашли в девяти группах проблемного детского сада № 4 в Майском

Сегодня, 14:57
Фото: 1MI
Об этом «Бел.Ру» рассказали в областном правительстве. Также власти сообщили, что за прошлый год проблемный детский сад обследовали три раза.

Ранее мы писали о том, что в 2023 году поднялся вопрос об открытии проблемного детского сада № 4 в Майском, где ранее было обнаружено превышение допустимой нормы содержания радона.

В областном правительстве «Бел.Ру» ответили, что в прошлом году сотрудники организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Белгородского регионального отделения трижды проводили лабораторную проверку  работоспособности систем вентиляции в данном дошкольном учреждении. По результатам проведённых замеров специалисты выявили недостаточную кратность воздухообмена в девяти помещениях детского сада.

Также в процессе эксплуатации здания была выявлена недостаточная несущая способность грунтов основания фундаментов и отдельных элементов строительных конструкций. При этом власти добавили, что проектная организация разработала решения, а подрядчик усилил грунты основания фундаментов и несущих конструкций стен здания.

Застройщиком детского сада выступала компания «Белгородстройзаказчик-плюс» (директор — Д. С. Гопченко). Также компания занималась строительством общежития на 400 мест для студентов БГТУ им. В. Г. Шухова, детского сада в Стрелецком и строительством бассейна в Разумном. Власти отметили, что на данных объектах строительно-монтажные работы были выполнены с хорошим качеством в установленные сроки.

Что касается детского сада в Майском, для полноценной работы необходимо выполнить пуско-наладку систем вентиляции и довести кратность воздухообмена в помещениях детского сада до нормативного значения, а также получить лабораторные подтверждения.

 

Откроют ли проблемный детский сад № 4 в Майском после очередной проверки?
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#Детский сад#Проверка деятельности#Радон#Вентиляция#Общество#Эксклюзив#Белгородский район#Кристина Семенчук#Майский
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