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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Суд признал белгородца виновным в громком убийстве адвоката и её сестры

Сегодня, 09:06
Фото: 1MI

Убивший двух сестёр белгородец получил пожизненный срок

Приговор вынес Белгородский областной суд. Мужчину признали виновным в предъявляемом ему преступлении, сообщили в областной прокуратуре.

46-летний житель Губкина, обвиняемый в убийстве двух сестёр, получил пожизненный срок. Приговор вынес областной суд.

Трагедия произошла 30 января 2022 года. Подозреваемого в двойном убийстве тогда задержали в кратчайшие сроки. Белгородец убил свою 51-летнюю сожительницу, а затем поехал в село Аверино, где расправился и с её сестрой.

Позже раскрылись новые подробности дела. Стало известно, что одна из убитых женщин была адвокатом. Речь об его возлюбленной. Сначала злоумышленник убил свою сожительницу. Тело осталось в квартире в Губкине. Затем он уехал в Аверино, где убил родственницу женщины. После совершённого преступления осуждённый вернулся домой, где его уже ждали правоохранители.

Также выяснилось, что убийца до этого отрезал ногу бывшей сожительнице. Адвокат, защищавшая его, впоследствии начала с ним жить, но поплатилась за это жизнью.

Роман сидельца и женщины не одобрила её сестра. По этой причине в паре часто возникали ссоры. Некоторые из них заканчивались рукоприкладством, уточнили в следкоме. Сестра убитой советовала женщине расстаться с домашним тираном.

В ночь трагедии мужчина сильно избил возлюбленную, а потом напал на неё с ножом. Он решил отомстить и родственнице, которая пыталась повлиять на отношения пары.

Дело об убийстве двух сестёр направили в суд в конце ноября 2022 года. Изначально белгородцу грозило до 20 лет колонии.

В следкоме уточнили, что в период судебного разбирательства, во время избрания мужчине меры пресечения — заключения под стражу, он нецензурно выражался и оскорблял участников судопроизводства. Это тоже учли при вынесении наказания.

Белгородец убил сожительницу, уехал в село и убил её сестру
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#Сёстры#Уголовное дело#Адвокат#Пожизненное заключение#Криминал#Наталья Корявых#Происшествия#Суд#Белгородская область#Губкинский горокруг#Двойное убийство
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