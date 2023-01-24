Суд признал белгородца виновным в громком убийстве адвоката и её сестры

Позже раскрылись новые подробности дела. Стало известно, что одна из убитых женщин была адвокатом. Речь об его возлюбленной. Сначала злоумышленник убил свою сожительницу. Тело осталось в квартире в Губкине. Затем он уехал в Аверино, где убил родственницу женщины. После совершённого преступления осуждённый вернулся домой, где его уже ждали правоохранители.