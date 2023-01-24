Суд признал белгородца виновным в громком убийстве адвоката и её сестры

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
46-летний житель Губкина, обвиняемый в убийстве двух сестёр, получил пожизненный срок. Приговор вынес областной суд.
Трагедия произошла 30 января 2022 года. Подозреваемого в двойном убийстве тогда задержали в кратчайшие сроки. Белгородец убил свою 51-летнюю сожительницу, а затем поехал в село Аверино, где расправился и с её сестрой.
Позже раскрылись новые подробности дела. Стало известно, что одна из убитых женщин была адвокатом. Речь об его возлюбленной. Сначала злоумышленник убил свою сожительницу. Тело осталось в квартире в Губкине. Затем он уехал в Аверино, где убил родственницу женщины. После совершённого преступления осуждённый вернулся домой, где его уже ждали правоохранители.
Также выяснилось, что убийца до этого отрезал ногу бывшей сожительнице. Адвокат, защищавшая его, впоследствии начала с ним жить, но поплатилась за это жизнью.
Роман сидельца и женщины не одобрила её сестра. По этой причине в паре часто возникали ссоры. Некоторые из них заканчивались рукоприкладством, уточнили в следкоме. Сестра убитой советовала женщине расстаться с домашним тираном.
В ночь трагедии мужчина сильно избил возлюбленную, а потом напал на неё с ножом. Он решил отомстить и родственнице, которая пыталась повлиять на отношения пары.
Дело об убийстве двух сестёр направили в суд в конце ноября 2022 года. Изначально белгородцу грозило до 20 лет колонии.
В следкоме уточнили, что в период судебного разбирательства, во время избрания мужчине меры пресечения — заключения под стражу, он нецензурно выражался и оскорблял участников судопроизводства. Это тоже учли при вынесении наказания.