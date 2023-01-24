Под обстрелами пострадали порядка 2,5 тыс. домов и квартир в Белгородской области

Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
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Updated Сегодня, 20:48
В Москве сегодня встретились белгородский губернатор Вячеслав Гладков и глава государства Владимир Путин. Главными темами встречи стали оперативная обстановка в Белгородской области и мероприятия по восстановлению разрушенных обстрелами домов.
Так, по информации Вячеслава Гладкова, с начала спецоперации 24 февраля 2022 года в Белгородской области подверглись разрушениям около 2,5 тысяч жилых домов и квартир. Примерно две тысячи из них в регионе уже восстановили. Помог в этом фонд, который сформировали на средства белгородских бизнесменов. Ещё 500 объектов находятся в работе, но не со всем область в силах справиться. На строительство новых домов на смену тех, которые восстановить невозможно, губернатор попросил федеральную помощь.
У нас пострадали порядка 2 500 жилых домов и квартир. На сегодняшний день мы за счёт фонда восстановили почти 2 000 объектов. 500 находятся в работе, но к ним прибавляются те дома, жителей которых мы отселили. Они находятся вдоль границы, и войти туда, к сожалению, мы уже не можем, потому что их регулярно обстреливают.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Губернатор отметил, что жильё после обстрелов стараются восстановить в полном объёме, включая обои и необходимую мебель.
Также Вячеслав Гладков назвал цифры погибших во время обстрелов — 25 человек. Получили ранения ещё 96 мирных жителей.