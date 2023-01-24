Под обстрелами пострадали порядка 2,5 тыс. домов и квартир в Белгородской области

Так, по информации Вячеслава Гладкова, с начала спецоперации 24 февраля 2022 года в Белгородской области подверглись разрушениям около 2,5 тысяч жилых домов и квартир. Примерно две тысячи из них в регионе уже восстановили. Помог в этом фонд, который сформировали на средства белгородских бизнесменов. Ещё 500 объектов находятся в работе, но не со всем область в силах справиться. На строительство новых домов на смену тех, которые восстановить невозможно, губернатор попросил федеральную помощь.