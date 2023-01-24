Педагоги в Белгородской области пожаловались на «подработку» по выдаче коньков

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Недавно в Старом Осколе открылся новый каток. Он сразу вызвал у местных жителей большой интерес — теперь туда ездят покататься со всего города.
А 23 января во время прямого эфира Вячеслава Гладкова «10 вопросов губернатору» женщина по имени Надежда заявила, что учителей Старого Оскола заставляют работать на благо города бесплатно и не по специальности. Теперь, по её словам, педагоги в выходные дни до закрытия нового катка выдают коньки посетителям.
Новый каток — это, конечно, хорошо для жителей Старого Оскола. Но почему коньки должны выдавать педагоги города до 22:00 в выходные дни на благотворительность города? Деньги потрачены, а работников не нашлось — очень удобно обойтись бесплатным трудом.
Надежда Сергеева
Губернатор ответил женщине, что если это правда, то это ужасно. Нужно сразу писать заявление в прокуратуру.
Читаю какой-то ужас. Волосы практически шевелятся на голове, потому что такого точно не должно быть. Если вас кто-то заставляет выполнять несвойственную работу (тем более если вы учитель), которую не оплачивают, сразу пишите письмо в прокуратуру.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
При этом глава Староосколького округа Андрей Чесноков опроверг слова женщины. Теперь Надежде, чтобы разобраться в этой ситуации, необходимо самостоятельно обратиться в прокуратуру, как изначально посоветовал губернатор, или в приёмную к Вячеславу Гладкову. Если такое действительно было, справедливость обещали восстановить.
Напомним, это не первый случай, когда учителей заставляют работать не по профессии. Прошлым летом из педагогов пытались сделать дежурных возле водоёмов. Отпуск никого не смущал. Затем учителя должны были дежурить около пешеходных переходов недалеко от школ, чтобы следить за безопасностью детей.