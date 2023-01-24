Педагоги в Белгородской области пожаловались на «подработку» по выдаче коньков

При этом глава Староосколького округа Андрей Чесноков опроверг слова женщины. Теперь Надежде, чтобы разобраться в этой ситуации, необходимо самостоятельно обратиться в прокуратуру, как изначально посоветовал губернатор, или в приёмную к Вячеславу Гладкову. Если такое действительно было, справедливость обещали восстановить.