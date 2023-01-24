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Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Память погибшего в СВО молодого военного почтили в Белгородской области

Сегодня, 14:33
Фото: администрация Красногвардейского района
В Ливенской школе № 1 открыли мемориальную доску в память о Николае Монине. Военнослужащего ранее наградили орденом Мужества посмертно. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района.

В честь погибшего на спецоперации белгородца на фасаде Ливенской школы № 1 в Красногвардейском районе открыли мемориальную доску. Николай Монин погиб при исполнении воинского долга 25 марта. Парня посмертно наградили орденом Мужества.

Николай Монин родился 19 апреля 2003 года в селе Ливенка. 8 июля 2021 года белгородца призвали на службу в армию в танковые войска в Нижегородской области. В 2022 году Николай отправился на СВО на территорию Украины.

Ранее портреты погибших белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк». Там же была фотография Николая Монина. Известно, что молодого человека похоронили 1 мая.

Фото: администрация Красногвардейского района
Портреты погибших в спецоперации белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк»
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#Общество#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Красногвардейский район#Военный#Гибель#Мемориальная доска#Наталья Корявых
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