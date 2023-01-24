Память погибшего в СВО молодого военного почтили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
В честь погибшего на спецоперации белгородца на фасаде Ливенской школы № 1 в Красногвардейском районе открыли мемориальную доску. Николай Монин погиб при исполнении воинского долга 25 марта. Парня посмертно наградили орденом Мужества.
Николай Монин родился 19 апреля 2003 года в селе Ливенка. 8 июля 2021 года белгородца призвали на службу в армию в танковые войска в Нижегородской области. В 2022 году Николай отправился на СВО на территорию Украины.
Ранее портреты погибших белгородцев заметили на акции «Бессмертный полк». Там же была фотография Николая Монина. Известно, что молодого человека похоронили 1 мая.