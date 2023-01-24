От обстрелов в Белгородской области погибли 25 человек

24 января прошла рабочая встреча главы Белгородской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Вячеслав Гладков озвучил цифры погибших в области от обстрелов — 25 человек. Ещё 96 горожан получили ранения разной степени тяжести.