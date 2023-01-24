От обстрелов в Белгородской области погибли 25 человек

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
24 января прошла рабочая встреча главы Белгородской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Вячеслав Гладков озвучил цифры погибших в области от обстрелов — 25 человек. Ещё 96 горожан получили ранения разной степени тяжести.
Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты Белгородской области. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено.
Вячеслав Гладков
Главными темами встречи стали безопасность белгородцев и социально-экономическое развитие области.