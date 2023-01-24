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Posted Сегодня, 17:36

Published Сегодня, 17:36

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

От обстрелов в Белгородской области погибли 25 человек

Сегодня, 17:36
Фото: сайт президента РФ
Ещё 96 получили ранения. Об этом Вячеслав Гладков доложил Владимиру Путину во время рабочей встречи.
Сюжет
СВО

24 января прошла рабочая встреча главы Белгородской области с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время встречи Вячеслав Гладков озвучил цифры погибших в области от обстрелов — 25 человек. Ещё 96 горожан получили ранения разной степени тяжести.

Украина, противник, обстреливает мирные населенные пункты Белгородской области. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранено.
Вячеслав Гладков

Главными темами встречи стали безопасность белгородцев и социально-экономическое развитие области.

Вячеслав Гладков обсудил с президентом безопасность Белгородской области
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#Ася Дугнист#Происшествия#СВО#Губернатор#Обстрел ВСУ#Погибшие#Пострадавшие#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин
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