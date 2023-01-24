Очевидцы сообщили о столбе дыма после громких звуков под Белгородом

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
24 января вновь было громко в Шебекинском горокруге. Предупреждений об обстреле от РСЧС при этом местные жители, судя по сообщениям в Сети, не получали.
Спустя время очевидцы рассказали о столбе дыма в районе Шебекино. Связаны ли громкие звуки и дым, неизвестно. Официальных комментариев по ситуации не было.
При этом, как сообщает «ШÖ Шебекино», дым появился на стороне Харьковской области.
Напомним, что 24 января СМС-предупреждения об обстреле получили жители Щетиновки в Белгородском районе. Громко было и в Ровеньском районе. Глава местной администрации объяснила это плановой работой российских военнослужащих на территории ЛНР.