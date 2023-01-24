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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Очевидцы сообщили о столбе дыма после громких звуков под Белгородом

Сегодня, 10:56
Фото: «ШÖ Шебекино»
Официальных комментариев по ситуации не было. Кадрами с места делятся в соцсетях. При этом в шебекинских пабликах сообщают, что дым появился, скорее, на территории Харьковской области.
Сюжет
СВО

24 января вновь было громко в Шебекинском горокруге. Предупреждений об обстреле от РСЧС при этом местные жители, судя по сообщениям в Сети, не получали.

Спустя время очевидцы рассказали о столбе дыма в районе Шебекино. Связаны ли громкие звуки и дым, неизвестно. Официальных комментариев по ситуации не было. 

При этом, как сообщает «ШÖ Шебекино», дым появился на стороне Харьковской области. 

Напомним, что 24 января СМС-предупреждения об обстреле получили жители Щетиновки в Белгородском районе. Громко было и в Ровеньском районе. Глава местной администрации объяснила это плановой работой российских военнослужащих на территории ЛНР. 

Белгородцам объяснили громкие звуки плановыми работами в ЛНР
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#Инна Рогова#Дым#Громкие звуки#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Харьковская область
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