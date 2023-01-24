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Posted Сегодня, 19:18

Published Сегодня, 19:18

Modified Сегодня, 19:20

Updated Сегодня, 19:20

О семилетнем герое из Валуйского округа узнала вся страна

Сегодня, 19:18
Фото: 1MI
О подвиге 7-летнего мальчика, который спас себя и сестру во время обстрела, губернатор Белгородской области доложил Владимиру Путину в ходе встречи 24 января.

В посёлке Уразово Валуйского округа 7-летний мальчишка сидел за компьютером, когда начался обстрел. Он вспомнил, чему его учили, схватил маленькую сестрёнку, которая ползала рядом, и убежал с ней в ванную. Как потом оказалось, этим поступком он спас и свою жизнь, и жизнь своей сестры.

Напомним, в ноябре 2022 года тяжёлое ранение при обстреле Шебекино Белгородской области получила 15-летняя девушка. Снаряд попал прямо в дом. Другого мальчика 10 лет, который чудом выжил при обстреле аптеки в Машзаводском районе Шебекино, отправили на ёлку. Из-за пережитого шока он наблюдается у психолога и проходит курс иглоукалывания.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Уразово#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Губернатор#Общество#Обстрел ВСУ#Герой#Подвиг
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