О семилетнем герое из Валуйского округа узнала вся страна

Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:20
Updated Сегодня, 19:20
В посёлке Уразово Валуйского округа 7-летний мальчишка сидел за компьютером, когда начался обстрел. Он вспомнил, чему его учили, схватил маленькую сестрёнку, которая ползала рядом, и убежал с ней в ванную. Как потом оказалось, этим поступком он спас и свою жизнь, и жизнь своей сестры.
Напомним, в ноябре 2022 года тяжёлое ранение при обстреле Шебекино Белгородской области получила 15-летняя девушка. Снаряд попал прямо в дом. Другого мальчика 10 лет, который чудом выжил при обстреле аптеки в Машзаводском районе Шебекино, отправили на ёлку. Из-за пережитого шока он наблюдается у психолога и проходит курс иглоукалывания.