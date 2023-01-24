О семилетнем герое из Валуйского округа узнала вся страна

В посёлке Уразово Валуйского округа 7-летний мальчишка сидел за компьютером, когда начался обстрел. Он вспомнил, чему его учили, схватил маленькую сестрёнку, которая ползала рядом, и убежал с ней в ванную. Как потом оказалось, этим поступком он спас и свою жизнь, и жизнь своей сестры.