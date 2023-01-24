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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Нападающий "Салавата Юлаева" поделился ожиданиями от игры с "Ак Барсом"

Сегодня, 16:32
Фото: pxhere.com
Российский форвард Алексей Пустозеров, выступающий в составе "Салавата Юлаева", высказался об игре против "Ак Барса", который состоится 25 января в Уфе.

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу уфимцев, игрок заявил, что перед встречей не стоит смотреть на положение команд в турнирной таблице. По его мнению, сейчас уже неважно, кто и на какой позиции идет, поскольку каждый соперник в плей-офф одинаково трудный. 

 

Отметим, что в текущем сезоне "Салават Юлаев" и "Ак Барс" провели между собой уже пять матчей. Три победы одержали казанцы, а клуб из Башкортостана - две.



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