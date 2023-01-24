Нападающий "Салавата Юлаева" поделился ожиданиями от игры с "Ак Барсом"

Как сообщает "Советский спорт", ссылаясь на пресс-службу уфимцев, игрок заявил, что перед встречей не стоит смотреть на положение команд в турнирной таблице. По его мнению, сейчас уже неважно, кто и на какой позиции идет, поскольку каждый соперник в плей-офф одинаково трудный.