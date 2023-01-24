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Posted Сегодня, 16:30

Published Сегодня, 16:30

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Мэр Белгорода отказался от бесплатных парковок у поликлиник

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
Как объяснил Валентин Демидов, оплата за парковку освобождает места для посетителей медучреждений.

Один из жителей Белгорода обратился к мэру с просьбой сделать парковки у поликлиник бесплатными. Белгородца Александра разозлило, что он задержался в учреждении на 40 минут, видимо, не заметил этого и получил штраф.

Валентин Демидов рассказал, что с таким вопросом горожане обращаются не первый раз. Это наболевшая тема белгородцев. Но платные парковки — не способ заработка мэрии на местных жителях, а вынужденная мера для того, чтобы места рядом с соцучреждениями были свободны. В том числе, рядом с поликлиниками и больницами.

Если парковки вблизи медучреждений будут бесплатными, то посетители скорее всего не смогут припарковать свои машины в шаговой доступности — места будут заняты. Это не способ заработка денег для мэрии. Платные парковки позволяют жителям и гостям города припарковаться вблизи объектов.
Валентин Демидов, мэр Белгорода

Также мэр отметил, что в Белгороде стоимость часа парковки на сегодняшний день одна из самых низких в России (20-30 руб/час). А если неудобно оплатить в моменте — есть функция постоплаты. Напомним, в Белгороде планируют настроить функцию автоматического списания денег за парковку.

Бесплатная парковка светит белгородцам только по праздникам и в выходные дни. Если вам интересно узнать конкретные числа — смотрите здесь.

Когда белгородцы могут парковаться бесплатно
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