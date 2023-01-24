Мэр Белгорода отказался от бесплатных парковок у поликлиник

Валентин Демидов рассказал, что с таким вопросом горожане обращаются не первый раз. Это наболевшая тема белгородцев. Но платные парковки — не способ заработка мэрии на местных жителях, а вынужденная мера для того, чтобы места рядом с соцучреждениями были свободны. В том числе, рядом с поликлиниками и больницами.