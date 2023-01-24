Медики из приграничья Белгородской области будут получать доплаты

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
По данным Вячеслава Гладкова, из-за обстрелов из региона уже уехали около 300 медиков: 80 врачей и около 220 сотрудников среднего медперсонала. Они продали квартиры и переехали в другие регионы. Пока большого дефицита специалистов в области нет, но глава региона опасается, что такая тенденция может продолжиться.
Чтобы удержать такие критические специальности, как здравоохранение и соцзащита, прошу рассмотреть возможность доплаты хотя бы на уровне 30% на данный промежуток времени для двух категорий.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Речь шла о медиках и специалистах соцзащиты, которые работают в приграничной зоне. Для доплат этим специалистам потребуется порядка 4-4,5 млрд рублей в год.
Врачи несут двойную функцию, и если мы их потеряем, то риски будут достаточно большие. И, конечно, соцзащита, потому что работа со старшим населением для нас первостепенное значение имеет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Пока нет никаких деталей, с какого срока начнутся выплаты, а также каких именно профессий они коснутся.
Напомним, с февраля белгородские медики начнут получать специальную социальную выплату. Её размер составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей.
Ранее жители Белгородской области неоднократно предлагали Вячеславу Гладков ввести доплаты гражданам, работающим под обстрелами в приграничных районах.