Медики из приграничья Белгородской области будут получать доплаты

По данным Вячеслава Гладкова, из-за обстрелов из региона уже уехали около 300 медиков: 80 врачей и около 220 сотрудников среднего медперсонала. Они продали квартиры и переехали в другие регионы. Пока большого дефицита специалистов в области нет, но глава региона опасается, что такая тенденция может продолжиться.