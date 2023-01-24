Людей под Белгородом просят срочно уйти в укрытия из-за начавшегося обстрела

Отметим, что населённый пункт с начала СВО не раз попадал под обстрел. По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, с осени прошлого года чаще всего оказывались под огнём ВСУ Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор.