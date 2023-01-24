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Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

Людей под Белгородом просят срочно уйти в укрытия из-за начавшегося обстрела

Сегодня, 06:50
Фото: Bel.ru

Жителей белгородского села предупредили об обстреле

Под огнём вновь оказался приграничный Белгородский район. Информации о последствиях пока нет.
Сюжет
Укрытия

Под обстрел ВСУ 24 января попало село Щетиновка в Белгородском районе. Соответствующие СМС-предупреждения рассылают местным жителям. Людей просят спуститься в укрытия.

Отметим, что населённый пункт с начала СВО не раз попадал под обстрел. По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, с осени прошлого года чаще всего оказывались под огнём ВСУ Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор.

Напомним, что накануне в валуйском селе Казинка сбили ракету. Обошлось без пострадавших и разрушений — ракета упала в поле.

За день до этого система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Смс#Предупреждения#Укрытия#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Щетиновка#РСЧС
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