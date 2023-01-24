Людей под Белгородом просят срочно уйти в укрытия из-за начавшегося обстрела

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Под обстрел ВСУ 24 января попало село Щетиновка в Белгородском районе. Соответствующие СМС-предупреждения рассылают местным жителям. Людей просят спуститься в укрытия.
Отметим, что населённый пункт с начала СВО не раз попадал под обстрел. По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, с осени прошлого года чаще всего оказывались под огнём ВСУ Журавлёвка, Нехотеевка, Щетиновка и Красный Хутор.
Напомним, что накануне в валуйском селе Казинка сбили ракету. Обошлось без пострадавших и разрушений — ракета упала в поле.
За день до этого система ПВО сработала в Белгороде и Белгородском районе.