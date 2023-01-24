Курский депутат после «привета» из Мексики лишился поста в облдуме

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
В начале января депутат Курской облдумы Максим Васильев записал «видеопривет» из Мексики. Он поздравил всех с наступившим 2023 годом. Мужчина проводил отпуск за границей. На видео он пил коктейль, ел креветки и радовался жизни.
Губернатору Курской области Роману Старовойту, как и многим другим, из-за сложной обстановки в приграничье это праздное настроение не понравилось. Позже курский депутат Максим Васильев извинился за это видео и вовсе сообщил, что оно было снято для личного архива, но его украли.
Оправдание не помогло депутату. 24 января Максим Васильев сложил полномочия зампредседателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Также комиссия по этике вынесла Васильеву предупреждение, но должности депутата не лишила.