Курский депутат после «привета» из Мексики лишился поста в облдуме

Губернатору Курской области Роману Старовойту, как и многим другим, из-за сложной обстановки в приграничье это праздное настроение не понравилось. Позже курский депутат Максим Васильев извинился за это видео и вовсе сообщил, что оно было снято для личного архива, но его украли.