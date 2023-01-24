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Posted Сегодня, 14:14

Published Сегодня, 14:14

Modified Сегодня, 14:16

Updated Сегодня, 14:16

Курский депутат после «привета» из Мексики лишился поста в облдуме

Сегодня, 14:14
Фото: кадр из видео депутата

Курский депутат Максим Васильев покинул пост зампредседателя комитета в думе

После громкой истории Максим Васильев лишился должности зампредседателя в областной думе, сообщили «Курские известия».

В начале января депутат Курской облдумы Максим Васильев записал «видеопривет» из Мексики. Он поздравил всех с наступившим 2023 годом. Мужчина проводил отпуск за границей. На видео он пил коктейль, ел креветки и радовался жизни.

Губернатору Курской области Роману Старовойту, как и многим другим, из-за сложной обстановки в приграничье это праздное настроение не понравилось. Позже курский депутат Максим Васильев извинился за это видео и вовсе сообщил, что оно было снято для личного архива, но его украли.

Оправдание не помогло депутату. 24 января Максим Васильев сложил полномочия зампредседателя постоянного комитета облдумы по бюджету, налогам и экономическому развитию. Также комиссия по этике вынесла Васильеву предупреждение, но должности депутата не лишила.

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#Ася Дугнист#Курская область#Общество#Максим васильев#Роман Старовойт#Заграница#Отпуск#Депутат областной думы#Черноземье#Мексика
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