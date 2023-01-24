Компания «Грибы Белогорья» пытается обжаловать банкротство в Верховном суде

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Дело о банкротстве компании «Грибы Белогорья» может рассмотреть Верховный суд. Коллегия по экономическим спорам жалобу пока не приняла. Тем временем в организации утверждают, что долг образовался из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не входит в положение и не даёт отсрочку в сложный для бизнеса период.
Компания пытается обжаловать решение первой инстанции. Ранее на предприятии ввели процедуру наблюдения. Уже в сентябре 2022 года это переросло в конкурсное производство.
«Грибы Белогорья» пытались обжаловать решение в Девятнадцатом апелляционном арбитраже и Арбитражном суде Центрального округа, но не вышло. Кредиторам компания должна 1,9 млрд рублей. Причём организация частично гасила задолженность средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию на 24 млн рублей. В банке же ранее журналистам заявили, что не исключают мирного урегулирования конфликта.
В июне сообщалось, что Сбербанк требовал с ООО «Грибы Белогорья» 219,1 млн рублей. Напомним, наблюдение в отношении компании ввели ещё в мае прошлого года. Предприятие зарегистрировано в приграничном посёлке Малиновка в Белгородском районе в 2016 году.