Компания «Грибы Белогорья» пытается обжаловать банкротство в Верховном суде

Дело о банкротстве компании «Грибы Белогорья» может рассмотреть Верховный суд. Коллегия по экономическим спорам жалобу пока не приняла. Тем временем в организации утверждают, что долг образовался из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не входит в положение и не даёт отсрочку в сложный для бизнеса период.