Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:57

Published Сегодня, 13:57

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Компания «Грибы Белогорья» пытается обжаловать банкротство в Верховном суде

Сегодня, 13:57
Фото: 1MI
Коллегия Верховного суда по экономическим спорам пока не приняла жалобу к рассмотрению. Тем временем в компании утверждают, что долги образовались из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не дал отсрочку. Подробности сообщает «Ъ-Черноземье».

Дело о банкротстве компании «Грибы Белогорья» может рассмотреть Верховный суд. Коллегия по экономическим спорам жалобу пока не приняла. Тем временем в организации утверждают, что долг образовался из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, а кредитор не входит в положение и не даёт отсрочку в сложный для бизнеса период.

Компания пытается обжаловать решение первой инстанции. Ранее на предприятии ввели процедуру наблюдения. Уже в сентябре 2022 года это переросло в конкурсное производство.

«Грибы Белогорья» пытались обжаловать решение в Девятнадцатом апелляционном арбитраже и Арбитражном суде Центрального округа, но не вышло. Кредиторам компания должна 1,9 млрд рублей. Причём организация частично гасила задолженность средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию на 24 млн рублей. В банке же ранее журналистам заявили, что не исключают мирного урегулирования конфликта.

В июне сообщалось, что Сбербанк требовал с ООО «Грибы Белогорья» 219,1 млн рублей. Напомним, наблюдение в отношении компании ввели ещё в мае прошлого года.  Предприятие зарегистрировано в приграничном посёлке Малиновка в Белгородском районе в 2016 году.

Банк сообщил о 219 млн рублей долга у «Грибов Белогорья»
Узнать подробнее
Читайте также:
В отношении производителя шампиньонов «Грибы Белогорья» ввели наблюдение250 млн направит компания «Грибы Белогорья» на строительство второй очереди
#Наталья Корявых#Верховный суд#Экономика#Банкротство#Белгородская область#Белгородский район#ООО «Грибы Белогорья»
Подпишитесь
В РТРС назвали причину плохой работы цифрового ТВ в Белгородской области
Сегодня, 13:39
Очевидцы сообщили о столбе дыма после громких звуков под Белгородом
Сегодня, 10:56
Застройщик из Белгорода Павел Тапашиди опроверг информацию о своём задержании
Сегодня, 12:28
Ещё не «Вега»: кому принадлежит участок с котлованом на улице Молодёжной в Белгороде
Сегодня, 11:35
Путин встретится с губернатором Белгородской области Гладковым 24 января
Сегодня, 09:47
Белгородка помогла со съёмками самого кассового российского фильма «Чебурашка»
Сегодня, 13:09