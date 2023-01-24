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Posted Сегодня, 11:47

Published Сегодня, 11:47

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

Коммунальщиков обязали привести в порядок изношенную на 96,6% водопроводную сеть

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI

Ремонт на водопроводной сети в Белгородской области проведут по требованию прокурора

В суде ГУП «Губкин Сервис» обязали провести капремонт, сообщили в прокуратуре Белгородской области.

Водопроводная сеть на улицах Преображенская, Агошкова, Королёва и Космонавтов в Губкине практически полностью изношена. Построили сеть в 2003 году и она могла бы сохраниться в лучшем состоянии, но из-за отсутствия капремонта сети износились на 96,6%.

Теперь ГУП «Губкин Сервис» обязали провести капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения, его длина — 101 метр. Прокуратура проследит за выполнением ремонта.

Сегодня утром в Губкине как раз произошла авария на центральном водопроводе, который обслуживает ГУП «Губкин Сервис». Шесть улиц частично остались без холодного водоснабжения до устранения аварии. 

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Губкин#Город#Водопровод#Водоснабжение#Холодное водоснабжение#Капремонт#Губкин Сервис
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