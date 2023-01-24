Коммунальщиков обязали привести в порядок изношенную на 96,6% водопроводную сеть

Водопроводная сеть на улицах Преображенская, Агошкова, Королёва и Космонавтов в Губкине практически полностью изношена. Построили сеть в 2003 году и она могла бы сохраниться в лучшем состоянии, но из-за отсутствия капремонта сети износились на 96,6%.