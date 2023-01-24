Коммунальщиков обязали привести в порядок изношенную на 96,6% водопроводную сеть

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Водопроводная сеть на улицах Преображенская, Агошкова, Королёва и Космонавтов в Губкине практически полностью изношена. Построили сеть в 2003 году и она могла бы сохраниться в лучшем состоянии, но из-за отсутствия капремонта сети износились на 96,6%.
Теперь ГУП «Губкин Сервис» обязали провести капитальный ремонт участка трубопровода холодного водоснабжения, его длина — 101 метр. Прокуратура проследит за выполнением ремонта.
Сегодня утром в Губкине как раз произошла авария на центральном водопроводе, который обслуживает ГУП «Губкин Сервис». Шесть улиц частично остались без холодного водоснабжения до устранения аварии.