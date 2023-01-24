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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

Инфляция в конце 2022 года в Белгородской области снизилась до 12,8%

Сегодня, 11:06
Фото: 1MI

В декабре инфляция в Белгородской области вновь была выше общероссийской

К замедлению привело сокращение издержек производителей некоторых товаров, а также расширение предложения на продовольственном рынке, сообщили в Банке России.

В декабре в регионе годовая инфляция снизилась до 12,8%. В ЦБ уточнили, что это связано с сокращением издержек производителей некоторых товаров и расширением предложения на продовольственном рынке. При этом спрос на непродовольственные товары пока не восстановился.

Подешевели корма, поэтому рост цен на свинину, мясные полуфабрикаты и колбасы затормозился. Аналогичная ситуация со сливочным маслом, сметаной и сыром.

Также на снижение инфляции повлияла урожайность зерновых. В 2022 году она была рекордной. Сырьё подешевело, поэтому сократились издержки производителям круп и макаронных изделий.

На непродовольственные товары спрос пока низкий. Тем не менее параллельный импорт позволяет продавцам техники ограничивать цены.

В сфере услуг несколько иная ситуация: годовая инфляция, напротив, ускорилась. Высокий спрос наблюдается на путешествия в поездах дальнего следования. Повышение тарифов на коммунальные услуги тоже ускорило инфляцию в сфере услуг.

Отметим, что в декабре показатель инфляции в Белгородской области вновь был выше общероссийского. Для сравнения: пока в регионе он составлял 12,8%, то в целом по РФ — 11,94%, а в ЦФО — 12,46%.

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#Инфляция#Белгородская область#Услуги#Продовольственные товары#Цб#Наталья Корявых#Экономика
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