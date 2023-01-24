Инфляция в конце 2022 года в Белгородской области снизилась до 12,8%

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В декабре в регионе годовая инфляция снизилась до 12,8%. В ЦБ уточнили, что это связано с сокращением издержек производителей некоторых товаров и расширением предложения на продовольственном рынке. При этом спрос на непродовольственные товары пока не восстановился.
Подешевели корма, поэтому рост цен на свинину, мясные полуфабрикаты и колбасы затормозился. Аналогичная ситуация со сливочным маслом, сметаной и сыром.
Также на снижение инфляции повлияла урожайность зерновых. В 2022 году она была рекордной. Сырьё подешевело, поэтому сократились издержки производителям круп и макаронных изделий.
На непродовольственные товары спрос пока низкий. Тем не менее параллельный импорт позволяет продавцам техники ограничивать цены.
В сфере услуг несколько иная ситуация: годовая инфляция, напротив, ускорилась. Высокий спрос наблюдается на путешествия в поездах дальнего следования. Повышение тарифов на коммунальные услуги тоже ускорило инфляцию в сфере услуг.
Отметим, что в декабре показатель инфляции в Белгородской области вновь был выше общероссийского. Для сравнения: пока в регионе он составлял 12,8%, то в целом по РФ — 11,94%, а в ЦФО — 12,46%.