Игорь Маковский: проект по производству металлоконструкций доказал свою эффективность

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Проект «Собственное производство» реализуется во всех филиалах компаний. Были закуплены станки, подготовлено производство, обучен персонал. Цель — полное обеспечение потребности филиалов в типовых металлоконструкциях.
Отмечалось, что план производства металлоконструкций за 2022 год выполнен по всем филиалам, превысив 107,5 тысяч штук, и более того — перевыполнен на 23,5 тысячи изделий под обеспечение потребностей текущего года. План на 2023 год составляет более 136 тысяч металлоконструкций.
В прошлом году организация собственного производства металлоконструкций позволила филиалам Общества сэкономить более 20% от стоимости готовых изделий, а это — более 47 миллионов рублей. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления на нашу экономику, мы находим новые возможности для обеспечения стабильной работы электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения регионов нашего присутствия, и «Собственное производство» — один из проектов, доказавших свою эффективность сразу, с момента запуска.
Игорь Маковский