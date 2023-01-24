Игорь Маковский: проект по производству металлоконструкций доказал свою эффективность

Отмечалось, что план производства металлоконструкций за 2022 год выполнен по всем филиалам, превысив 107,5 тысяч штук, и более того — перевыполнен на 23,5 тысячи изделий под обеспечение потребностей текущего года. План на 2023 год составляет более 136 тысяч металлоконструкций.