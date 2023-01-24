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Published Сегодня, 07:50

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Updated Сегодня, 07:52

Игорь Маковский: проект по производству металлоконструкций доказал свою эффективность

Сегодня, 07:50
Фото: ПАО «Россети Центр»
Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел оперативное совещание, где рассмотрел планы по развитию собственного производства в филиалах Обществ в 2023 году.

Проект «Собственное производство» реализуется во всех филиалах компаний. Были закуплены станки, подготовлено производство, обучен персонал. Цель — полное обеспечение потребности филиалов в типовых металлоконструкциях.

Фото: ПАО «Россети Центр»

Отмечалось, что план производства металлоконструкций за 2022 год выполнен по всем филиалам, превысив 107,5 тысяч штук, и более того — перевыполнен на 23,5 тысячи изделий под обеспечение потребностей текущего года. План на 2023 год составляет более 136 тысяч металлоконструкций.

В прошлом году организация собственного производства металлоконструкций позволила филиалам Общества сэкономить более 20% от стоимости готовых изделий, а это — более 47 миллионов рублей. Сегодня, в условиях беспрецедентного давления на нашу экономику, мы находим новые возможности для обеспечения стабильной работы электросетевого хозяйства и надежного электроснабжения регионов нашего присутствия, и «Собственное производство» — один из проектов, доказавших свою эффективность сразу, с момента запуска.
Игорь Маковский
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#Артем Черненко#Белгородская область#Общество#Россети#Россети Центр#ПАО «Россети»
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