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Posted Сегодня, 20:20

Published Сегодня, 20:20

Modified Сегодня, 20:22

Updated Сегодня, 20:22

Гладков: Сейчас один из первых тостов в Белгородской области — «За ПВО!»

Сегодня, 20:20
Фото: 1MI

Путин прокомментировал работу ПВО в условиях спецоперации

На встрече с главой государства губернатор Вячеслав Гладков рассказал, как сильно белгородцы ценят работу бойцов войск ПВО. Комментарием по ситуации поделился и президент.
Сюжет
Пво

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков похвалил работу ПВО в регионе. Речь о работе систем зашла на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 января.

У нас в области, если раньше один из первых тостов был «За ВДВ!», то сейчас пьют «За ПВО!».
Вячеслав Гладков

Белгородцы знают, кто их защищает, и ценят их работу, добавил губернатор. В регионе организовывали тематические флешмобы. Обсуждается и концепция мурала в честь бойцов ПВО на одном из зданий в Белгороде.

Гладков добавил, что встречался с командирами частей, с самими военнослужащими. «Красавцы. Профессионально работают», — добавил губернатор.

Президент с главой Белгородской области согласился. Владимир Путин заявил, что «всё бывает, но в целом система работает исправно».

Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире. 
Владимир Путин
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#Инна Рогова#Пво#Тост#Флешмобы#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин
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