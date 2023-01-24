Гладков: Сейчас один из первых тостов в Белгородской области — «За ПВО!»

Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков похвалил работу ПВО в регионе. Речь о работе систем зашла на встрече с президентом Владимиром Путиным 24 января.
У нас в области, если раньше один из первых тостов был «За ВДВ!», то сейчас пьют «За ПВО!».
Вячеслав Гладков
Белгородцы знают, кто их защищает, и ценят их работу, добавил губернатор. В регионе организовывали тематические флешмобы. Обсуждается и концепция мурала в честь бойцов ПВО на одном из зданий в Белгороде.
Гладков добавил, что встречался с командирами частей, с самими военнослужащими. «Красавцы. Профессионально работают», — добавил губернатор.
Президент с главой Белгородской области согласился. Владимир Путин заявил, что «всё бывает, но в целом система работает исправно».
Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире.
Владимир Путин