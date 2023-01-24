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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 18:57

Updated Сегодня, 18:57

Гладков: Порядка 6,5 тыс. белгородцев фактически являются беженцами в своём регионе

Сегодня, 18:55
Фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Около 6,5 тыс. белгородцев не могут жить в своих домах из-за обстрелов

В Белгородской области сохраняется напряжённая обстановка. Из-за постоянных обстрелов в приграничных районах люди не могут остаться жить в своих домах. Число переселённых назвал губернатор Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.
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Беженцы

Около 6,5 тыс. человек в Белгородской области не могут остаться в своих домах из-за угрозы обстрелов. Их число губернатор озвучил на встрече с Владимиром Путиным.

Порядка 6,5 тыс. человек являются фактически беженцами на территории Белгородской области. Часть проживает в ПВР. Мы их разместили в гостиницах Белгорода, санаториях.
Вячеслав Гладков

Помимо этого, около 1 тыс. белгородцев разместили в Московской и Тульской областях. «Их приняли, как родных», — отметил губернатор.

С апреля в Белгородской области неоднократно продлевали высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. В 15 населённых пунктах действует режим ЧС.

Население в этих пунктах не проживает. За исключением нескольких десятков человек, которые наотрез отказываются (уезжать — прим. ред.). Мы, конечно, с ними работаем каждый день. Сокращаем это количество.
Вячеслав Гладков

Помимо этого, губернатор доложил главе государства, что в Белгородской области с начала СВО погибли 25 человек. Ещё 96 мирных жителей получили ранения.

От обстрелов в Белгородской области погибли 25 человек
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