Гладков: Порядка 6,5 тыс. белгородцев фактически являются беженцами в своём регионе

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Около 6,5 тыс. человек в Белгородской области не могут остаться в своих домах из-за угрозы обстрелов. Их число губернатор озвучил на встрече с Владимиром Путиным.
Порядка 6,5 тыс. человек являются фактически беженцами на территории Белгородской области. Часть проживает в ПВР. Мы их разместили в гостиницах Белгорода, санаториях.
Вячеслав Гладков
Помимо этого, около 1 тыс. белгородцев разместили в Московской и Тульской областях. «Их приняли, как родных», — отметил губернатор.
С апреля в Белгородской области неоднократно продлевали высокий («жёлтый») уровень террористической опасности. В 15 населённых пунктах действует режим ЧС.
Население в этих пунктах не проживает. За исключением нескольких десятков человек, которые наотрез отказываются (уезжать — прим. ред.). Мы, конечно, с ними работаем каждый день. Сокращаем это количество.
Вячеслав Гладков
Помимо этого, губернатор доложил главе государства, что в Белгородской области с начала СВО погибли 25 человек. Ещё 96 мирных жителей получили ранения.