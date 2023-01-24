Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничья

По данным Гладкова, на мероприятия, связанные с оперативной ситуацией в регионе, из областного бюджета уже потратили 12 млрд рублей — все запасы, которые были. Поэтому он попросил у президента помощи, чтобы построить за счёт государства новые дома жителям приграничья, так как в прежние свои жилища они уже вряд ли вернутся.