Гладков попросил у президента помощи для строительства домов жителям приграничья

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В рамках встречи глава региона рассказал президенту о разрушениях домов из-за постоянных обстрелов области. В частности, речь зашла об отселённых жителях приграничья, которые уже год вынуждены жить в гостинице.
Я встречаюсь регулярно с отселёнными жителями, живут они в четырёхзвёздочной гостинице в центре Белгорода, у них четырёхразовое питание, но они привыкли в деревне жить. Одно дело, когда ты приехал на неделю-две, другое — когда ты уже 11 месяцев так живёшь. И у них уже сил нет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
По данным Гладкова, на мероприятия, связанные с оперативной ситуацией в регионе, из областного бюджета уже потратили 12 млрд рублей — все запасы, которые были. Поэтому он попросил у президента помощи, чтобы построить за счёт государства новые дома жителям приграничья, так как в прежние свои жилища они уже вряд ли вернутся.
Я хотел у Вас попросить помощи в выделении средств на строительство жилья для этих категорий жителей, потому что сам бюджет Белгородской области это вынести не сможет.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также Вячеслав Гладков попросил помощи для отдельных категорий бюджетников, которые трудятся в приграничных районах, фермерам, чей урожай был уничтожен из-за специальной военной операции, а также коммерческим предприятиям, пострадавшим от обстрелов.
Напомним, с начала СВО в Белгородской области из-за обстрелов погибли 25 человек.
Ранее в Белгородской области собирались строить посёлок на 1000 домов для жителей, чьи дома были разрушены обстрелами ВСУ. Речь шла о 15 населённых пунктах, где ранее был объявлен режим ЧС.