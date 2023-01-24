Ещё не «Вега»: кому принадлежит участок с котлованом на улице Молодёжной в Белгороде

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
На месте долгостроя на улице Молодёжной, 24 должны были ввести в эксплуатацию 21-этажный дом с подземным паркингом. Строительством занималась компания ООО «СтройДом», но вскоре обанкротилась. В ходе стройки успели сделать только 5% от необходимого объёма работ. Права на земельный участок и незавершённое строительство передали публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» (ППК «Фонд развития территорий»).
В прошлом году журналист «Бел.Ру» побывала на месте долгостроя. Жители улицы наблюдают из окон своих домов котлован.
В конце 2022 года белгородцу Роману Пекшеву минстрой области в ответе на запрос сообщил, что ПК «Фонд развития территорий» как собственник земельного участка на Молодёжной, объявил открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи земельного участка. Заявки на участие в аукционе подавали до 12 декабря 2022 года. Информация была доведена всем крупным застройщикам жилищного строительства.
Торги состоялись 16 декабря прошлого года. Объект незавершённого строительства был передан новому собственнику — ООО Специализированный застройщик «Вега».
Редакция «Бел.Ру» решила сделать запрос застройщику, чтобы выяснить, что появится на месте долгостроя и как компания планирует решать вопрос с котлованом. Однако в ответе нам сообщили, что по состоянию на 13 января 2023 года ООО «Специализированный застройщик «Вега» не является собственником земельного участка на Молодёжной, 24.
Согласно данным аналитической системы «СПАРК», ООО Специализированный застройщик «Вега» зарегистрировано в 2009 году. Основной вид деятельности компании — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Генеральным директором организации является Моисей Фрейдцис.
В 2021 году выручка компании достигла 154 млн рублей, сумма чистой прибыли — 124 млн рублей, а чистых активов — 466 млн рублей.
16 января редакция «Бел.Ру» также сделала запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, в 2010 году правообладателем земельного участка на Молодёжной, 24 был Болтенков Андрей Николаевич, с 2013 года участок принадлежал ООО «СтройДом», с 14 июня 2022 года участок был в собственности у ППК «Фонд развития территорий».