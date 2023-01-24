Ещё не «Вега»: кому принадлежит участок с котлованом на улице Молодёжной в Белгороде

16 января редакция «Бел.Ру» также сделала запрос в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии. Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости, в 2010 году правообладателем земельного участка на Молодёжной, 24 был Болтенков Андрей Николаевич, с 2013 года участок принадлежал ООО «СтройДом», с 14 июня 2022 года участок был в собственности у ППК «Фонд развития территорий».