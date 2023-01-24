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Posted Сегодня, 19:32

Published Сегодня, 19:32

Modified Сегодня, 19:34

Updated Сегодня, 19:34

Для Белгородской области могут купить школьные автобусы двойного назначения

Сегодня, 19:32
Фото: 1MI
Выделить автобусы белгородцам Вячеслав Гладков попросил главу государства.

О покупке дополнительных школьных автобусов губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента Владимира Путина в ходе встречи 24 января.

Хотел попросить Вас об оказании помощи в выделении нам школьных автобусов фактически двойного назначения: и для школ, и в случае возникновения непредвиденной ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

По словам главы региона, ситуация в сентябре показала, что регион готов в течение часа поднять весь пассажирский транспорт, чтобы решить любую задачу, которая стоит перед Минобороны или исходя из оперативной ситуации. Но транспорта не хватает.

Напомним, в середине декабря 2022 года Белгородская область закупила 24 школьных автобуса на сумму более 100 млн рублей. Уже в начале января 2023 года школам передали 31 новый автобус. Всего в 2023 году автопарк школ пополнят 80 транспортных средств для перевозки детей.

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#Ася Дугнист#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Город#Губернатор#Школьные автобусы#Транспорт
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