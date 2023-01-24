Директор «Такси 711» судится с мэрией Белгорода из-за долга

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
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Updated Сегодня, 12:00
Согласно картотеке судебных дел, ИП Ермолова А. В. обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению обеспечения деятельности администрации Белгорода. Она попросила взыскать основной долг по муниципальному контракту в сумме 1,5 млн рублей и неустойку в размере 43 тысячи рублей.
Суд заявление принял. Стороны встретятся на собеседовании 21 февраля.
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Алле Ермоловой принадлежит компания «Такси 711». Фирма зарегистрирована в 2013 году в Белгородском районе. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 25 тысяч рублей.
Напомним, в конце 2021 года мэрия Белгорода заключила с «Такси 711» контракт стоимостью 7,2 млн рублей. Согласно нему сотрудники администрации могли заказывать автомобиль в любое время, но не в любом месте — только в пределах Белгорода и Белгородского района. Действовал договор весь 2022 год.