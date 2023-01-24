Директор «Такси 711» судится с мэрией Белгорода из-за долга

Напомним, в конце 2021 года мэрия Белгорода заключила с «Такси 711» контракт стоимостью 7,2 млн рублей. Согласно нему сотрудники администрации могли заказывать автомобиль в любое время, но не в любом месте — только в пределах Белгорода и Белгородского района. Действовал договор весь 2022 год.