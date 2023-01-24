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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:00

Updated Сегодня, 12:00

Директор «Такси 711» судится с мэрией Белгорода из-за долга

Сегодня, 11:58
Фото: 1MI
Индивидуальный предприниматель подала иск на сумму 1,5 млн рублей. Стороны встретятся на собеседовании 21 февраля.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке судебных дел, ИП Ермолова А. В. обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к управлению обеспечения деятельности администрации Белгорода. Она попросила взыскать основной долг по муниципальному контракту в сумме 1,5 млн рублей и неустойку в размере 43 тысячи рублей.

Суд заявление принял. Стороны встретятся на собеседовании 21 февраля.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», Алле Ермоловой принадлежит компания «Такси 711». Фирма зарегистрирована в 2013 году в Белгородском районе. По итогам 2022 года чистая прибыль предприятия составила 25 тысяч рублей.

Напомним, в конце 2021 года мэрия Белгорода заключила с «Такси 711» контракт стоимостью 7,2 млн рублей.  Согласно нему сотрудники администрации могли заказывать автомобиль в любое время, но не в любом месте — только в пределах Белгорода и Белгородского района. Действовал договор весь 2022 год.

Работавшее с мэрией белгородское «Такси 711» отчиталось о прибыли в 25 тыс. рублей
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#Кристина Семенчук#Суд#Мэрия белгорода#Такси#ИП#Экономика#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгородская область
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