«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Согласно данным СПАРК, только за 2022 год Белоблводоканал выступил истцом по 59 делам. Корреспонденты «Бел.Ру» собрали самых интересных и именитых ответчиков, задолжавших водоканалу, по мнению последнего, деньги.
Отметим, что Белоблводоканал подал в суд множество исков после в конце прошлого года. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках. Всего же в Арбитражном суде находится более 300 дел, в которых истцом выступает ГУП «Белоблводоканал». Как ответили журналистам «Бел.Ру» в организации, ответчики отказались добровольно исполнять требования, поэтому водоканал обратился в суд.
Среди ответчиков, помимо АО «ЭФКО», «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» есть и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Бенефициаром компании является Ольга Савченко, дочь бывшего губернатора региона.
Водоканал требовал взыскать 351 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также 324 тыс. рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. После разбирательств компания выплатила штраф. 11 января суд отказ истца принял, производство по делу было прекращено.
Также отметим, что в конце 2022 года Белоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районов. Антилидерами в рейтинге водоканала стали микрорайоны Юго-Западный, Северный и Пригородный.
Водоканал часто сталкивается с, как ему кажется, несправедливостью в свой адрес. Не так давно организация стала крайней в «дурно пахнущей истории», в которой в прямом смысле слова были замешаны тряпки в унитазе.