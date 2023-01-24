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Posted Сегодня, 14:20

Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу

Сегодня, 14:20
Фото: 1MI
Белоблводоканал выступает истцом по 300 делам: информация о судебных разбирательствах есть в картотеке арбитражного суда.
Сюжет
Суд

Согласно данным СПАРК, только за 2022 год Белоблводоканал выступил истцом по 59 делам. Корреспонденты «Бел.Ру» собрали самых интересных и именитых ответчиков, задолжавших водоканалу, по мнению последнего, деньги.

  1. ООО Завод «Краски КВИЛ». Водоканал требует с предприятия 1 173 154 рубля. Причина задолженности в судебных документах не указана. Заседание назначено на 14 февраля.
  2. ОАО «Белагромаш-Сервис им. В. М. Рязанова». С них Белоблводоканал требует взыскать 427 872 рубля. Причина судебных разбирательств — «сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод». Кроме того, водоканал просит плату в сумме 238 705 рублей за «негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения за июль 2022 года».
  3. АО «Гормаш». С них водоканал хочет взыскать 556 тысяч рублей.
  4. ООО «Бондюэль-Кубань». Те самые консервы должны белгородскому водоканалу 3 501 884 рубля. С 20 декабря определением суда дело оставили без движения, но истец принёс необходимые документы и разбирательства возобновились.
  5. АО «Белгородский молочный комбинат». С компании требуют 35 тыс. рублей за сброс грязных сточных вод сверх установленных нормативов в январе 2022 года.
  6. ОАО «Белгородский завод РИТМ». Аналогично предыдущему: якобы за слив грязных стоков компания должна выплатить водоканалу 19 769 рублей.
  7. АО «ЭФКО». С них требуют взыскать 804 833 рубля. Причина в документах не сообщается.
  8. ООО «Оздоровительный СПА-Комплекс Белогорье». Требуют взыскать 174 478 рублей.
  9. ООО «Лента». Гипермаркет, по мнению водоканала, также сбрасывал грязные сточные воды сверх нормы и теперь должен внести за это плату — 223 383 рубля.
  10. АО «Корпорация «ГРИНН», конкретно — филиал «Гипермаркет Линия». С магазина водоканал требует 381 847 рублей — якобы по задолженности.
  11. ООО «Сантехподрядчик». Задолженность в 758 350 рублей.
  12. ООО «БелЗнак». Задолженность в 720 543 рубля.
  13. ООО «Ольшанец парк» Владимира Зотова. Задолженность в 203 854 рубля.
  14. ЗАО «Белгородский цемент». Задолженность в 8833 рубля.
  15. Роман Потатушкин. С ИП Потатушкина Белоблводоканал через суд требует взыскать неустойку по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения от 2016 года в размере 1 312 210 рублей. Также водоканал хочет возмещения расходов по оплате государственной пошлины — 26 122 рубля. 
    Представитель ответчика исковые требования не признал. 17 января для полного и всестороннего выяснения обстоятельств дела суд определил разбирательства отложить.
  16. АО СЗ «Дирекция ЮЗР». В данном случае Белоблводоканал требует не денег, а выполнения услуг: «исполнить обязательства, предусмотренные техническими условиями № 10К от 15.05.2022 в 30-тидневный срок с даты вступления решения в законную силу». С декабря прошлого года дело отложено для выяснения обстоятельств.

Отметим, что Белоблводоканал подал в суд множество исков после в конце прошлого года. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках. Всего же в Арбитражном суде находится более 300 дел, в которых истцом выступает ГУП «Белоблводоканал». Как ответили журналистам «Бел.Ру» в организации, ответчики отказались добровольно исполнять требования, поэтому водоканал обратился в суд.

Среди ответчиков, помимо АО «ЭФКО», «Корпорации ГРИНН», фирмы «Ольшанец парк» есть и «Южный полюс» — управляющий ТРЦ «Сити Молл Белгородский». Бенефициаром компании является Ольга Савченко, дочь бывшего губернатора региона.

Водоканал требовал взыскать  351 тыс. рублей за сброс загрязняющих веществ сверх установленных нормативов состава сточных вод, а также 324 тыс. рублей за негативное воздействие на работу центральной системы водоотведения. После разбирательств компания выплатила штраф. 11 января суд отказ истца принял, производство по делу было прекращено.

Также отметим, что в конце 2022 года Белоблводоканал представил топ самых проблемных по засорам районов. Антилидерами в рейтинге водоканала стали микрорайоны Юго-Западный, Северный и Пригородный.

Водоканал часто сталкивается с, как ему кажется, несправедливостью в свой адрес. Не так давно организация стала крайней в «дурно пахнущей истории», в которой в прямом смысле слова были замешаны тряпки в унитазе.

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