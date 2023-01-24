«Бондюэль», «Гринн» и Потатушкин: кто, сколько и за что задолжал Белоблводоканалу

Отметим, что Белоблводоканал подал в суд множество исков после в конце прошлого года. Из них 18 связаны с превышением предельно-допустимой концентрации вредных веществ в стоках. Всего же в Арбитражном суде находится более 300 дел, в которых истцом выступает ГУП «Белоблводоканал». Как ответили журналистам «Бел.Ру» в организации, ответчики отказались добровольно исполнять требования, поэтому водоканал обратился в суд.