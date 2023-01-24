Берёт гордость: Вячеслав Гладков рассказал президенту о мужестве белгородцев

Posted Сегодня, 18:54
Published Сегодня, 18:54
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
24 января губернатор Вячеслав Гладков рассказал президенту Владимиру Путину о том, как стойко жители Белгородской области переживают обстрелы, и как он гордится ими.
Люди ведут себя мужественно и меня, конечно, берёт большая гордость за то, что они держат удар. Всё-таки любая дрожь в коленках может привести к последствиям. Не дрожат, держат.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона доложил Владимиру Путину о том, что в каждом населённом пункте области сформировали ДНД, которые вместе с полицией охраняют территорию. Также власти учат население грамотно вести себя в экстренных ситуациях, при обстрелах, проговаривают правила безопасности при нахождении в приграничной зоне. В первую очередь работают с детьми.
Также в регионе готовятся временные укрытия населения на случай обстрелов, приводятся в порядок подвалы многоквартирных домов.
Напомним, в Белгородской области создана интерактивная карта укрытий. На ней размещена информация о всех помещениях, где население может укрыться в случае опасности. Обозначаются такие укрытия специальными стрелками и указателями.
Помимо онлайн-карты, можно скачать себе её офлайн-версию и пользоваться на случай, если отключат интернет.