Берёт гордость: Вячеслав Гладков рассказал президенту о мужестве белгородцев

Глава региона доложил Владимиру Путину о том, что в каждом населённом пункте области сформировали ДНД, которые вместе с полицией охраняют территорию. Также власти учат население грамотно вести себя в экстренных ситуациях, при обстрелах, проговаривают правила безопасности при нахождении в приграничной зоне. В первую очередь работают с детьми.