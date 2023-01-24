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Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Белгородцам объяснили громкие звуки плановыми работами в ЛНР

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI
Глава Ровеньского района Татьяна Киричкова успокоила жителей, которых испугали звуки раздающихся взрывов.
Сюжет
СВО

В Ровеньском районе сегодня громко. Местные жители испугались и, видимо, начали обращаться к главе муниципалитета за разъяснениями: почему не приходят уведомления об обстрелах?

Татьяна Киричкова объяснила белгородцам, что громкие звуки — результат плановой работы наших военных. А доносятся они даже не из Белгородской области, а из Луганской народной республики.

Громкие звуки доносятся со стороны Луганской народной республики и связаны с плановыми работами военнослужащих РФ. На нашей территории всё спокойно.
Татьяна Киричкова, глава Ровеньского района
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородской областью
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#СВО#Татьяна Киричкова#Белгородская область#Ровеньский район#ЛНР#ВС РФ#Военные#Взрывы#Ася Дугнист#Спецоперация
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