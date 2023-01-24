Белгородцам объяснили громкие звуки плановыми работами в ЛНР

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Updated Сегодня, 08:46
В Ровеньском районе сегодня громко. Местные жители испугались и, видимо, начали обращаться к главе муниципалитета за разъяснениями: почему не приходят уведомления об обстрелах?
Татьяна Киричкова объяснила белгородцам, что громкие звуки — результат плановой работы наших военных. А доносятся они даже не из Белгородской области, а из Луганской народной республики.
Громкие звуки доносятся со стороны Луганской народной республики и связаны с плановыми работами военнослужащих РФ. На нашей территории всё спокойно.
Татьяна Киричкова, глава Ровеньского района