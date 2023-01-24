Белгородская команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу КВН

Команда из Белгородской области «Близкие» теперь официально попала в списки участников Высшей лиги. В предыдущем году белгородцы стали победителями Первой лиги. Также ребята получили главный приз на Кубке мэра Москвы. Это и стало их путёвкой в Высшую лигу. Но списки с участниками лиги появились на сайте КВН только 23 января.