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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Белгородская команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу КВН

Сегодня, 12:06
Фото: группа "Команда КВН "Близкие" Белгородская область" в ВК
Белгородцы будут бороться за титул чемпиона с 19 другими командами. Результатами поделились на официальном сайте КВН.
Сюжет
КВН

В Сочи прошёл 34-й международный фестиваль КВН «КиВиН 2023». Участвовали в нём и белгородские команды. По завершении решалось, кто пройдёт в Высшую и Первую лиги в этом году.

Команда из Белгородской области «Близкие» теперь официально попала в списки участников Высшей лиги. В предыдущем году белгородцы стали победителями Первой лиги. Также ребята получили главный приз на Кубке мэра Москвы. Это и стало их путёвкой в Высшую лигу. Но списки с участниками лиги появились на сайте КВН только 23 января.

Теперь за титул чемпиона Высшей лиги будут бороться 20 команд из Белгорода, Москвы, Кемерово, Санкт-Петербурга и ЛО, Орла, Хабаровского края, Нижнего Новгорода, Челябинска, Уфы, Астаны, Перми, Владикавказа, Донецка, Курганской и Мурманской областей.

В Высшей лиге в этом году пройдут 11 игр. Точных дат ещё нет. Победителя определят в конце года — в декабре. «Близким» предстоит насыщенный год.

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#КВН#Белгородская область#Близкие#Высшая лига#Кивин#Ася Дугнист
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