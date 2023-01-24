Белгородская команда «Близкие» официально попала в Высшую лигу КВН

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Сочи прошёл 34-й международный фестиваль КВН «КиВиН 2023». Участвовали в нём и белгородские команды. По завершении решалось, кто пройдёт в Высшую и Первую лиги в этом году.
Команда из Белгородской области «Близкие» теперь официально попала в списки участников Высшей лиги. В предыдущем году белгородцы стали победителями Первой лиги. Также ребята получили главный приз на Кубке мэра Москвы. Это и стало их путёвкой в Высшую лигу. Но списки с участниками лиги появились на сайте КВН только 23 января.
Теперь за титул чемпиона Высшей лиги будут бороться 20 команд из Белгорода, Москвы, Кемерово, Санкт-Петербурга и ЛО, Орла, Хабаровского края, Нижнего Новгорода, Челябинска, Уфы, Астаны, Перми, Владикавказа, Донецка, Курганской и Мурманской областей.
В Высшей лиге в этом году пройдут 11 игр. Точных дат ещё нет. Победителя определят в конце года — в декабре. «Близким» предстоит насыщенный год.