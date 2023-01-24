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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Белгородка помогла со съёмками самого кассового российского фильма «Чебурашка»

Сегодня, 13:09
Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Наталья Хижнякова занимается созданием реалистичных игрушек. Именно такого Чебурашку жительница Белгорода сделала для съёмок фильма, пишет Telegram-канал «Белгород № 1».

Белгородка помогла снять самый кассовый российский фильм. Речь про «Чебурашку». Реалистичную игрушку в виде героя российских мультфильмов сделала жительница Белгорода Наталья Хижнякова.

Как женщина рассказала журналистам, с ней связались создатели кино после того, как сами увидели её работы. Они предложили сделать игрушку для фильма. Она была нужна актёрам, чтобы работать не с воздухом — брать за руку, поднимать, купать.

Белгородке предоставили 3D-изображение персонажа и попросили сделать игрушку такой, чтобы она двигалась. При этом нужно было создать и дополнительные детали к ней, которые можно менять при необходимости.

Вышел Чебурашка довольно внушительным — больше метра от уха до уха. На работу у Натальи ушло около трёх месяцев. Обычно женщине хватает 4-6 недель на создание игрушки в зависимости от сложности.

Напомним, в Белгородской области в прокате фильм «Чебурашка» собрал 30 млн рублей.

Фото: Telegram-канал «Белгород № 1»
Белгородцам предлагают купить контрафактных Чебурашек
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#Наталья Корявых#Общество#Кино#Белгородская область#Съёмки#Игрушка#Чебурашка#Белгород
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