Белгородка помогла со съёмками самого кассового российского фильма «Чебурашка»

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Белгородка помогла снять самый кассовый российский фильм. Речь про «Чебурашку». Реалистичную игрушку в виде героя российских мультфильмов сделала жительница Белгорода Наталья Хижнякова.
Как женщина рассказала журналистам, с ней связались создатели кино после того, как сами увидели её работы. Они предложили сделать игрушку для фильма. Она была нужна актёрам, чтобы работать не с воздухом — брать за руку, поднимать, купать.
Белгородке предоставили 3D-изображение персонажа и попросили сделать игрушку такой, чтобы она двигалась. При этом нужно было создать и дополнительные детали к ней, которые можно менять при необходимости.
Вышел Чебурашка довольно внушительным — больше метра от уха до уха. На работу у Натальи ушло около трёх месяцев. Обычно женщине хватает 4-6 недель на создание игрушки в зависимости от сложности.
Напомним, в Белгородской области в прокате фильм «Чебурашка» собрал 30 млн рублей.