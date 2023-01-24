Белгородка поколотила инспектора ПДН по голове за критику ведения домашнего хозяйства

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
В октябре 2022 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводили в Алексеевке проверку жилищно-бытовых условий в неблагополучной семье. Оказалось что двое детей живут с матерью и её мужчиной в антисанитарных условиях, продуктов питания и еды — нет.
Видимо, такой вердикт не понравился 40-летней белгородке, и она выместила свою злость на одном из сотрудников полиции. Женщина несколько раз ударила полицейского по голове. Местная жительница признала свою вину, но дело против неё за применение насилия в отношении представителя власти всё-таки завели (ч. 1 ст. 318 УК РФ).
В качестве наказания белгородку приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Приговор ещё не вступил в силу.
Это не первый случай агрессии жителей Белгородской области во время визитов инспекторов по делам несовершеннолетних. Один белгородец и вовсе угрожал полицейскому топором, за что получил пулю в ногу.