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Posted Сегодня, 08:22

Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Белгородка поколотила инспектора ПДН по голове за критику ведения домашнего хозяйства

Сегодня, 08:22
Фото: 1MI

Белгородка ударила полицейского по голове за обвинения в антисанитарии

Женщине назначили исправительные работы с частичным удержанием зарплаты в доход государства, сообщили в пресс-службе прокуратуры Белгородской области.

В октябре 2022 года сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проводили в Алексеевке проверку жилищно-бытовых условий в неблагополучной семье. Оказалось что двое детей живут с матерью и её мужчиной в антисанитарных условиях, продуктов питания и еды — нет.

Видимо, такой вердикт не понравился 40-летней белгородке, и она выместила свою злость на одном из сотрудников полиции. Женщина несколько раз ударила полицейского по голове. Местная жительница признала свою вину, но дело против неё за применение насилия в отношении представителя власти всё-таки завели (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

В качестве наказания белгородку приговорили к году исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Приговор ещё не вступил в силу.

Это не первый случай агрессии жителей Белгородской области во время визитов инспекторов по делам несовершеннолетних. Один белгородец и вовсе угрожал полицейскому топором, за что получил пулю в ногу.

Визит инспектора ПДН в белгородскую семью закончился угрозами нападения и стрельбой
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#Ася Дугнист#Белгородская область#Алексеевка#Общество#Уголовное дело#Исправительные работы#Полиция#Пдн#Антисанитария#Удары#Неблагополучная семья
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