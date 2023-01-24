Белгородка поколотила инспектора ПДН по голове за критику ведения домашнего хозяйства

Видимо, такой вердикт не понравился 40-летней белгородке, и она выместила свою злость на одном из сотрудников полиции. Женщина несколько раз ударила полицейского по голове. Местная жительница признала свою вину, но дело против неё за применение насилия в отношении представителя власти всё-таки завели (ч. 1 ст. 318 УК РФ).