Жителей белгородских сёл оставили без единственного автобуса из-за аварийной дороги

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Жители двух сёл в Старооскольском горокруге остались без автобусного сообщения. Рейс Старый Оскол — Знаменка — Николаевка отменили, дорогу ремонтировать никто не хочет, утверждает жалующийся на проблему староосколец. Жители указанных сёл остались без автобусного сообщения, поэтому не могут попасть в больницу, на работу и в магазин за продуктами.
Как указано в объявлении об отмене рейса, населённые пункты исключены из него временно. При этом никаких сроков не указано. В документе сообщили, что автобус начнёт ездить по сёлам, когда дорогу приведут в нормативное состояние. Когда это сделают, тоже неизвестно.
Вскоре жители получили ответ от местной администрации. Как заявили власти, ямочный ремонт проведут до конца января. С того момента автобусное сообщение возобновят. Интересно, что многие комментаторы пожаловались на состояние дорог в горокруге и напомнили, что некоторые участки обещали отремонтировать ещё в прошлом году. Как написала местная жительница, «это просто наплевательское отношение к людям», а ремонта дороги старооскольцы, по всей видимости, не дождутся.
На проблему люди успели пожаловать и в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
«Ремонт не ведётся от слова СОВСЕМ уже очень много лет. Дорога полностью разбита, диаметр и глубина ям запредельная, уже раскатаны обочины, но и по ним не проехать! Никаких мер не принимается! Жители села остались полностью отрезаны», — сетует жительница горокруга.
Женщине ответил глава Старого Оскола Андрей Чесноков. По словам чиновника, участок дороги находится на обслуживании управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. До 25 января включительно запланировано произвести ямочный ремонт на участке дороги Шаталовка — Потудань.