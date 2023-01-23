Жителей белгородских сёл оставили без единственного автобуса из-за аварийной дороги

Вскоре жители получили ответ от местной администрации. Как заявили власти, ямочный ремонт проведут до конца января. С того момента автобусное сообщение возобновят. Интересно, что многие комментаторы пожаловались на состояние дорог в горокруге и напомнили, что некоторые участки обещали отремонтировать ещё в прошлом году. Как написала местная жительница, «это просто наплевательское отношение к людям», а ремонта дороги старооскольцы, по всей видимости, не дождутся.