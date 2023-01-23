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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Жителей белгородских сёл оставили без единственного автобуса из-за аварийной дороги

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI

Старооскольцы возмущены отменой пригородного автобуса из-за плохой дороги

Рейс Старый Оскол — Знаменка — Николаевка отменили, а дорогу ремонтировать не хотят, утверждает староосколец. Жители указанных сёл остались без автобусного сообщения, поэтому не могут выехать за продуктами, на работу или в больницу. Обращение опубликовали в группе «Официальный Старый Оскол» ВК.

Жители двух сёл в Старооскольском горокруге остались без автобусного сообщения. Рейс Старый Оскол — Знаменка — Николаевка отменили, дорогу ремонтировать никто не хочет, утверждает жалующийся на проблему староосколец. Жители указанных сёл остались без автобусного сообщения, поэтому не могут попасть в больницу, на работу и в магазин за продуктами.

Как указано в объявлении об отмене рейса, населённые пункты исключены из него временно. При этом никаких сроков не указано. В документе сообщили, что автобус начнёт ездить по сёлам, когда дорогу приведут в нормативное состояние. Когда это сделают, тоже неизвестно.

Вскоре жители получили ответ от местной администрации. Как заявили власти, ямочный ремонт проведут до конца января. С того момента автобусное сообщение возобновят. Интересно, что многие комментаторы пожаловались на состояние дорог в горокруге и напомнили, что некоторые участки обещали отремонтировать ещё в прошлом году. Как написала местная жительница, «это просто наплевательское отношение к людям», а ремонта дороги старооскольцы, по всей видимости, не дождутся.

На проблему люди успели пожаловать и в комментариях на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

«Ремонт не ведётся от слова СОВСЕМ уже очень много лет. Дорога полностью разбита, диаметр и глубина ям запредельная, уже раскатаны обочины, но и по ним не проехать! Никаких мер не принимается! Жители села остались полностью отрезаны», — сетует жительница горокруга.

Женщине ответил глава Старого Оскола Андрей Чесноков. По словам чиновника, участок дороги находится на обслуживании управления автомобильных дорог общего пользования и транспорта Белгородской области. До 25 января включительно запланировано произвести ямочный ремонт на участке дороги Шаталовка — Потудань.

Фото: «Официальный Старый Оскол» ВК
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#Наталья Корявых#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Вячеслав Гладков#Жалобы#Дороги#Автобус
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