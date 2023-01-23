За начало 2023 года в Белгородской области установили 113 станций водоподготовки

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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На момент 23 января в Белгородской области установлены 113 станций водоподготовки. Установка последних завершается в Ровеньском районе, сообщил на своей странице в соцсетях глава региона Вячеслав Гладков. Некоторые уже запустили в тестовом режиме, в других завершается монтаж и вскоре начнут пусконаладочные работы.
В новом 2023 году в регионе продолжат улучшение водоснабжения и водоотведения, чтобы не повторить ситуацию, которая произошла с водным хозяйством в Старом Осколе. В городе региона водное хозяйство находится в таком ужасном состоянии, что на его реконструкцию понадобится несколько миллиардов рублей.
В 2023 году продолжим программу водоснабжения и водоотведения. Основные усилия сосредоточим на прокладке сетей, установке водонапорных башен, бурении скважин и, конечно, системе водоотведения, которая, как показала недавняя авария в Старом Осколе, требует особого внимания Белгородской области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Ранее глава региона сообщал, что в этом году планируется заменить и капитально отремонтировать порядка 200 объектов водоснабжения — это более 100 км сетей.