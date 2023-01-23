За начало 2023 года в Белгородской области установили 113 станций водоподготовки

В новом 2023 году в регионе продолжат улучшение водоснабжения и водоотведения, чтобы не повторить ситуацию, которая произошла с водным хозяйством в Старом Осколе. В городе региона водное хозяйство находится в таком ужасном состоянии, что на его реконструкцию понадобится несколько миллиардов рублей.