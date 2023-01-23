«Яркий праздничный сценарий» покажут на телебашне в Белгороде в День студента

В концертном зале на Останкинской телебашне состоится интеллектуальная игра, уточнили в издании. Праздничную архитектурно-художественную подсветку же планируется включить на телебашнях Назрани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Тулы, Челябинска и Ярославля. Там появится текстовое поздравление.