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Posted Сегодня, 14:43

Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

«Яркий праздничный сценарий» покажут на телебашне в Белгороде в День студента

Сегодня, 14:43
Фото: Bel.ru

В честь Дня студента на телебашне в Белгороде включат новую подсветку

Подсветка на телебашнях включится в разных городах страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской телевизионной радиовещательной сети.

Телевышку в Белгороде 25 января украсит праздничная подсветка в честь Дня студента. Такую же подсветку включат и в других российских городах.

В концертном зале на Останкинской телебашне состоится интеллектуальная игра, уточнили в издании. Праздничную архитектурно-художественную подсветку же планируется включить на телебашнях Назрани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Тулы, Челябинска и Ярославля. Там появится текстовое поздравление.

Телевышки Белгорода, Нальчика, Саранска, Ростова-на-Дону, Грозного и других городов покажут «яркий праздничный сценарий». Чего именно стоит ожидать горожанам, не уточняется.

В этот же день в концертном зале «Останкино» состоится интеллектуальная игра «Квиз на телебашне». Её проведут впервые.

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#Телебашня#Белгородская область#Белгород#Подсветка#Наталья Корявых#Город#День студента
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