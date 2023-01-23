«Яркий праздничный сценарий» покажут на телебашне в Белгороде в День студента

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Телевышку в Белгороде 25 января украсит праздничная подсветка в честь Дня студента. Такую же подсветку включат и в других российских городах.
В концертном зале на Останкинской телебашне состоится интеллектуальная игра, уточнили в издании. Праздничную архитектурно-художественную подсветку же планируется включить на телебашнях Назрани, Нижнего Новгорода, Тамбова, Тулы, Челябинска и Ярославля. Там появится текстовое поздравление.
Телевышки Белгорода, Нальчика, Саранска, Ростова-на-Дону, Грозного и других городов покажут «яркий праздничный сценарий». Чего именно стоит ожидать горожанам, не уточняется.
В этот же день в концертном зале «Останкино» состоится интеллектуальная игра «Квиз на телебашне». Её проведут впервые.