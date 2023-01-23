В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Белоблводоканал собрал и направил в прокуратуру материалы, касающиеся ситуации с канализационными стоками в Стрелецком-23А. В водоканале заявили, что очистные сооружения канализации на этой территории «изначально были рассчитаны на приём 450 м³ стоков в сутки, а незаконные подключения микрорайонов, выполненные тогдашним руководством БИКа, привели к увеличению стоков почти в три раза больше производительности самих сооружений — то есть до 1200 м³».
В коммунальном предприятии ответственной за очистные сооружения называют Белгородскую ипотечную корпорацию (БИК), которая должна была подготовить проект под строительство новых очистных сооружений, но не сделала этого.
В организации также рассказали о «БИКовском наследии». В частности, речь о микрорайоне Новая Нелидовка — 5, где очистные сооружения не запустили в эксплуатацию. Пусконаладка тоже не выполнена, поэтому перспектив восстановления их работы пока нет. Водоканал заключил с БИКом договор на аварийный и текущий ремонт объектов и сетей микрорайона, но локальные очистные сооружения уже не входят в зону обслуживания, поскольку изначально не были в рабочем состоянии.
Сообщается, что водоканал, министерство ЖКХ и белгородское правительство продолжат выявлять проблемные объекты.
Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй в Стрелецком. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы на должностных лиц в надзорное ведомство.
БИК вину в ситуации со стоками в Стрелецком-23А отрицает. В корпорации пояснили, что объём очистных сооружений определялся проектом, который разрабатывали на основании технических условий, выданных водоканалом.