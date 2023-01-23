В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом

В организации также рассказали о «БИКовском наследии». В частности, речь о микрорайоне Новая Нелидовка — 5, где очистные сооружения не запустили в эксплуатацию. Пусконаладка тоже не выполнена, поэтому перспектив восстановления их работы пока нет. Водоканал заключил с БИКом договор на аварийный и текущий ремонт объектов и сетей микрорайона, но локальные очистные сооружения уже не входят в зону обслуживания, поскольку изначально не были в рабочем состоянии.