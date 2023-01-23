Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В водоканале рассказали о проблемах «БИКовского наследия» под Белгородом

Сегодня, 07:33
Фото: 1MI

Белоблводоканал передал в прокуратуру материалы для проверки БИКа

В ГУП «Белоблводоканал» утверждают, что БИК должен был исправить ситуацию с канализационными стоками в Стрелецком-23А ещё в 2022 году. От организации требовали подготовить проектную документацию, чтобы приступить к строительству ОСК в 2023 году. Однако проектные работы до сих пор не выполнены.

Белоблводоканал собрал и направил в прокуратуру материалы, касающиеся ситуации с канализационными стоками в Стрелецком-23А. В водоканале заявили, что очистные сооружения канализации на этой территории «изначально были рассчитаны на приём 450 м³ стоков в сутки, а незаконные подключения микрорайонов, выполненные тогдашним руководством БИКа, привели к увеличению стоков почти в три раза больше производительности самих сооружений — то есть до 1200 м³».

В коммунальном предприятии ответственной за очистные сооружения называют Белгородскую ипотечную корпорацию (БИК), которая должна была подготовить проект под строительство новых очистных сооружений, но не сделала этого.

В организации также рассказали о «БИКовском наследии». В частности, речь о микрорайоне Новая Нелидовка — 5, где очистные сооружения не запустили в эксплуатацию. Пусконаладка тоже не выполнена, поэтому перспектив восстановления их работы пока нет. Водоканал заключил с БИКом договор на аварийный и текущий ремонт объектов и сетей микрорайона, но локальные очистные сооружения уже не входят в зону обслуживания, поскольку изначально не были в рабочем состоянии.

Сообщается, что водоканал, министерство ЖКХ и белгородское правительство продолжат выявлять проблемные объекты.

Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй в Стрелецком. Губернатор Вячеслав Гладков поручил направить материалы на должностных лиц в надзорное ведомство.

БИК вину в ситуации со стоками в Стрелецком-23А отрицает. В корпорации пояснили, что  объём очистных сооружений определялся проектом, который разрабатывали на основании технических условий, выданных водоканалом.

Я не я и хата не моя: БИК не признаёт вину в проблемах с канализацией под Белгородом
Узнать подробнее
Читайте также:
Прокуратура проверит БИК по делу с затопленной фекалиями землёй под Белгородом«Экологическая катастрофа»: поле рядом с жилыми домами затопило фекальными стоками
#Наталья Корявых#Стоки#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Белоблводоканал#Белгородская ипотечная корпорация#Бик#Очистные сооружения
Подпишитесь
Главы шести районов будут отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья
Сегодня, 07:17
Страшнее «прилётов со стороны запада»: белгородцы рассказали о жизни в аварийном доме
Сегодня, 08:17
Белгородэнерго направит на ремонты 925 миллионов рублей
Сегодня, 09:00
После громкой ночи в Белгороде находят обломки сбитых предметов
Сегодня, 06:37
Мусор, вода, транспорт: топ проблем минувшей недели в Белгородской области
Сегодня, 06:49