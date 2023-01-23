В связи с ухудшением состояния здоровья Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС

В июне 2022 года экономист стал фигурантом уголовного дела и несколько месяцев находился под домашним арестом. Свою вину Мау не признал, а в комментариях предъявленные ему обвинения называл абсурдными. В октябре того же года расследование в отношении ученого прекратили на основании его «непричастности к преступлению». Следует отметить, что экономист не воспользовался правом компенсации за неправомерное преследование.