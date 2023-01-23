В связи с ухудшением состояния здоровья Владимир Мау покинул пост ректора РАНХиГС

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Published Сегодня, 08:37
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Updated Сегодня, 08:37
Экс-ректор поблагодарил многочисленный коллектив РАНХиГС за долгие годы сотрудничества, в ходе которого было решено большое количество сложных и ответственных задач, продиктованных временем, пишет mk.ru
"Нам удалось превратить РАНХиГС в мощный исследовательский, консалтинговый и образовательный центр, через программы которого в год проходит более 200 тысяч человек», - отметил бывший ректор.
По словам Мау, академия превратилась в основную площадку, где готовят специалистов в сфере управления для публичной власти и бизнеса. Десятки тысяч выпускников РАНХиГС являются сегодня руководителями разных звеньев в бизнесе и госструктурах. Экономит отметил также динамичное развитие и укрепление инфраструктуры.
Должность ректора в вузе Владимир Мау занимал с 2002 года. Сначала как ректор Академии народного хозяйства при Правительстве России (АНХ), а с 2010 года – уже как ректор РАНХиГС, образованного в результате объединения АНХ с РАГС, а также с 12-ю другими учебными заведениями.
Орден Почета, медаль Петра Столыпина I степени, орден Александра Невского, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV и III степени – обладателем всех этих наград стал Владимир Мау за период своей трудовой деятельности.
В 1994 году Мау защитил докторскую диссертацию по экономике, а в 1999 году – по философии, по специальности «прикладная экономика». Защита состоялась в Университете Гренобля. В 1996 году стал профессором, в 2001 году - действительным государственным советником РФ I класса, а в 2019 году получил пост зампредседателя Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России.
Более 30 книг и множество научных трудов и монографий, а также свыше 800 статей написал Владимир Мау по экономике, истории экономической мысли и народного хозяйства, экономической политике и экономической теории. Они опубликованы в российских и международных изданиях.
В июне 2022 года экономист стал фигурантом уголовного дела и несколько месяцев находился под домашним арестом. Свою вину Мау не признал, а в комментариях предъявленные ему обвинения называл абсурдными. В октябре того же года расследование в отношении ученого прекратили на основании его «непричастности к преступлению». Следует отметить, что экономист не воспользовался правом компенсации за неправомерное преследование.