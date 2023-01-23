В мэрии объяснили, почему спустя месяц после обстрела не отремонтировали окна в доме

Белгородцы не могут дождаться, когда в их квартирах восстановят окна после обстрела, который произошёл ещё месяц назад. Речь о повреждениях на улице Славянской. Чиновники обещали всё восстановить, однако ничего пока не изменилось. Примечательно, что в конце декабря власти обещали восстановить окна до конца недели.