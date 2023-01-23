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Posted Сегодня, 10:56

Published Сегодня, 10:56

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В мэрии объяснили, почему спустя месяц после обстрела не отремонтировали окна в доме

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI

Белгородцы жалуются на неотремонтированные окна и кровлю после декабрьского обстрела

Жительница города ждёт восстановления больше месяца. Со слов женщины, ей обещали вставить вылетевшие стёкла, но ничего не меняется. Похожая ситуация складывается на Крейде, где в двух частных домах до сих пор не отремонтировали повреждённые крыши.

Белгородцы не могут дождаться, когда в их квартирах восстановят окна после обстрела, который произошёл ещё месяц назад. Речь о повреждениях на улице Славянской. Чиновники обещали всё восстановить, однако ничего пока не изменилось. Примечательно, что в конце декабря власти обещали восстановить окна до конца недели.

Как написала белгородка, она неоднократно обращалась к мэру города Валентину Демидову. С её слов, градоначальник только обещает восстановить окна и тщательно проработать вопрос. Тем не менее никаких результатов пока нет. Женщине ответили в мэрии и рассказали о причинах задержки.

Окна в металлических рамах. Такие рамы сейчас не изготавливаются, ведётся поиск специалиста для замены одного стекла. В случае, если заменить одно стекло не получится — подрядчик произведёт замену оконной рамы на пластиковую.
администрация Белгорода

Ответ белгородку не удовлетворил, и она назвала это «хождением по кругу». Горожанка потребовала назвать конкретные сроки.

Интересно, что похожая ситуация складывается на Крейде. Обстрел произошёл ещё 18 декабря. С того времени в микрорайон Восточный даже не приехала комиссия. Два дома стоят с пробитыми кровлями, уточнила женщина.

При обстреле Белгорода 18 декабря повреждения получили как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля.

Отметим, что глав шести районов региона обязали отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья. Такое поручение возникло в связи с жалобами со стороны населения по срокам и качеству восстановления.

Главы шести районов будут отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья
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