В мэрии объяснили, почему спустя месяц после обстрела не отремонтировали окна в доме

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Белгородцы не могут дождаться, когда в их квартирах восстановят окна после обстрела, который произошёл ещё месяц назад. Речь о повреждениях на улице Славянской. Чиновники обещали всё восстановить, однако ничего пока не изменилось. Примечательно, что в конце декабря власти обещали восстановить окна до конца недели.
Как написала белгородка, она неоднократно обращалась к мэру города Валентину Демидову. С её слов, градоначальник только обещает восстановить окна и тщательно проработать вопрос. Тем не менее никаких результатов пока нет. Женщине ответили в мэрии и рассказали о причинах задержки.
Окна в металлических рамах. Такие рамы сейчас не изготавливаются, ведётся поиск специалиста для замены одного стекла. В случае, если заменить одно стекло не получится — подрядчик произведёт замену оконной рамы на пластиковую.
администрация Белгорода
Ответ белгородку не удовлетворил, и она назвала это «хождением по кругу». Горожанка потребовала назвать конкретные сроки.
Интересно, что похожая ситуация складывается на Крейде. Обстрел произошёл ещё 18 декабря. С того времени в микрорайон Восточный даже не приехала комиссия. Два дома стоят с пробитыми кровлями, уточнила женщина.
При обстреле Белгорода 18 декабря повреждения получили как минимум 60 квартир, два частных дома и 32 автомобиля.
Отметим, что глав шести районов региона обязали отчитываться о ремонте повреждённого от обстрелов жилья. Такое поручение возникло в связи с жалобами со стороны населения по срокам и качеству восстановления.