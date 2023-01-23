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Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В два медколледжа Белгородской области будут принимать на 15% больше абитуриентов

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
На это потребуется около 3 млн рублей, которые выделят из областного бюджета. Об этом стало известно в ходе оперсовещания правительства области.

Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, есть поручение президента РФ Владимира Путина об увеличении затрат из бюджетов регионов в 2023-24 году на подготовку специалистов со средними медицинскими специальностями.

Достаточно большой объём работы мы провели в 2021-22 годах, мне хотелось бы услышать, как будет выполняться поручение президента: в каких объёмах, за счёт каких источников, по каким направлениям.
Вячеслав Гладков

Судя по докладу заместителя губернатора Андрея Милёхина, из 33 профессиональных организаций региона, которые подведомственны министерству образования Белгородской области, подготовку медицинских кадров осуществляют две организации: Старооскольский медколледж и Валуйский медколледж. В 2022 году на программы среднего профессионального образования медицинского профиля за счёт средств областного бюджета приняли 475 человек. Все контрольные цифры приёма на 2022 год выполнены на 100%.

Средний балл поступающих — выше 4. Традиционно конкурс на «сестринское дело» выше, чем на «лечебное». Это связано с тем, что действующий федеральный стандарт предусматривал подготовку фельдшеров только после 11 классов. Сейчас внесены изменения, которые вступают в силу с нового учебного года.
Андрей Милёхин

Милёхин добавил, что, по данным минздрава, потребность в среднем медицинском персонале стабильно высокая. Наиболее востребованными являются специалисты «лечебного», «сестринского» и «акушерского дела».

По прогнозу выпуска специалистов колледжей в случае 100% трудоустройства выпускников региональные колледжи смогут обеспечить кадрами медорганизации на 57%. На 2023 год уже выделено 450 вакантных мест, из них 375 — на наиболее востребованные специальности. Во исполнение поручения президента в случае увеличения контрольных цифр приёма на 15% (75  мест) потребуется финансирование на сентябрь–декабрь 2023 года 3 млн рублей.
Андрей Милёхин

Как подчеркнул региональный министр здравоохранения Андрей Иконников, прогнозная потребность в кадрах к 2027-29 году будет увеличиваться. В 2023 году потребность составит 320 человек, а в 2027 году — 530. Поэтому контрольные цифры приёма необходимо увеличить на 15%.

Гладков дал поручение подготовить соответствующий нормативно-правовой акт, чтобы в дальнейшем внести изменения в проект бюджета.

 

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