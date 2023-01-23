В два медколледжа Белгородской области будут принимать на 15% больше абитуриентов

Судя по докладу заместителя губернатора Андрея Милёхина, из 33 профессиональных организаций региона, которые подведомственны министерству образования Белгородской области, подготовку медицинских кадров осуществляют две организации: Старооскольский медколледж и Валуйский медколледж. В 2022 году на программы среднего профессионального образования медицинского профиля за счёт средств областного бюджета приняли 475 человек. Все контрольные цифры приёма на 2022 год выполнены на 100%.