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Posted Сегодня, 12:34

Published Сегодня, 12:34

Modified Сегодня, 12:36

Updated Сегодня, 12:36

В Белгородскую область во вторник вернутся морозы

Сегодня, 12:34
Фото: 1MI
В ночь на 24 января температура опустится до -11 °С. Прогноз погоды сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

Морозы снова возвращаются в Белгородскую область. Во вторник, 24 января, в регионе обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается 6-11 °С мороза, днём обещают от -5 °С до 0 °С.

В Белгороде температура ночью опустится до -6 °С. Днём ожидается -1 °С. Ещё холоднее будет в среду, 25 января. В тёмное время суток столбик термометра снизится до -8 °С. Днём синоптики обещают до -2 °С.

Морозная погода в областном центре сохранится как минимум до конца недели. Осадков при этом не предвидится.

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#Наталья Корявых#Погода#Белгородская область#Белгород#Мороз#Похолодание#Общество
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