В Белгородскую область во вторник вернутся морозы

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
Морозы снова возвращаются в Белгородскую область. Во вторник, 24 января, в регионе обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью ожидается 6-11 °С мороза, днём обещают от -5 °С до 0 °С.
В Белгороде температура ночью опустится до -6 °С. Днём ожидается -1 °С. Ещё холоднее будет в среду, 25 января. В тёмное время суток столбик термометра снизится до -8 °С. Днём синоптики обещают до -2 °С.
Морозная погода в областном центре сохранится как минимум до конца недели. Осадков при этом не предвидится.