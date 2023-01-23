В Белгородской области проведут расследование из-за плохой приёмки МКД после ремонтов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Общественную приёмку организует Фонд содействия реформированию ЖКХ, в ней принимают участие представители УК, собственники помещений, депутаты.
Сотрудники министерства общественных коммуникаций с 16 по 20 января провели проверку удовлетворённости жителей качеством проведения общественной приёмки. Сотрудники министерства посетили 50 МКД области.
Фонд ЖКХ не смог предоставить сотрудникам министерства копии актов приёмки, ссылаясь на различные причины. Но копии актов мы нашли, посмотрели, пообщались с жителями.
Ольга Медведева
В 26 МКД в 15 муниципалитетах старшие домов подтвердили, что приёмка проходила, они принимали в ней участие. На следующих 24 объектах в десяти муниципалитетах общественная приёмка прошла с нарушениями принятого порядка. По восьми домам акты подписаны представителями совета домов, замечаний по капремонту у них нет, но общественная приёмка не была проведена в принятом формате. По ещё девяти объектам акты подписаны, подписаны также председателями совета домов, у жителей есть замечания по ремонту. Общественной приёмки на объектах фактически не было.
В двух домах в Алексеевке, а также Валуйках, Губкине и двух домах в Старом Осколе акты подписаны без собственников. А в Вейделевке отказались подписывать акт, так как люди недовольны капремонтом.
Следует отметить, что Фонд ЖКХ не исполняет приказ министерства ЖКХ, не уделяет должного внимания общественной приёмке, что вызывает недовольство жителей.
Ольга Медведева
По итогам доклада за невыполнения поручений Вячеслав Гладков потребовал провести служебное расследование.
Формализма быть не должно. Мне нужно, чтобы сняли все замечания у жильцов. В феврале доклад повторяем.
Вячеслав Гладков