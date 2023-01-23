В Белгородской области проведут расследование из-за плохой приёмки МКД после ремонтов

В 26 МКД в 15 муниципалитетах старшие домов подтвердили, что приёмка проходила, они принимали в ней участие. На следующих 24 объектах в десяти муниципалитетах общественная приёмка прошла с нарушениями принятого порядка. По восьми домам акты подписаны представителями совета домов, замечаний по капремонту у них нет, но общественная приёмка не была проведена в принятом формате. По ещё девяти объектам акты подписаны, подписаны также председателями совета домов, у жителей есть замечания по ремонту. Общественной приёмки на объектах фактически не было.