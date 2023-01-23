В Белгородской области ищут пропавшую после Нового года женщину

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
В Старом Осколе разыскивают 33-летнюю Кристину Смирнову. Местонахождение женщины неизвестно с 3 января.
Рост оскольчанки — 155 см, телосложение худощавое, волосы каштановые ниже плеч, глаза карие. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 или 112.
Напомним, 3 января также пропал 52-летний Владимир Беспятов. Мужчина живёт в Короче.