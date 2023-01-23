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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

В Белгородской области ищут пропавшую после Нового года женщину

Сегодня, 15:02
Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
33-летняя Кристина Смирнова не выходила на связь с 3 января, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

В Старом Осколе разыскивают 33-летнюю Кристину Смирнову. Местонахождение женщины неизвестно с 3 января.

Рост оскольчанки — 155 см, телосложение худощавое, волосы каштановые ниже плеч, глаза карие. Во что она была одета в день пропажи, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить на горячую линию отряда по телефону 8 800 700 54 52 или 112.

Напомним, 3 января также пропал 52-летний Владимир Беспятов. Мужчина живёт в Короче.

Фото: группа поискового отряда «Лиза Алерт»
В Белгородской области нашли останки убитого мужчины. Он пропал ещё в 2016 году
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#Наталья Корявых#Общество#Происшествия#Белгородская область#Старый Оскол#Пропал человек#Лиза Алерт
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