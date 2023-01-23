Передайте показания электросчетчика!

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Если бытовой абонент в конце каждого месяца не передает показания прибора учета электроэнергии, пункт 59 Правил предоставления коммунальных услуг обязывает сбытовую компанию начислить ему плату за электроэнергию по среднемесячному объему потребления, а начиная с четвертого месяца — применить при расчетах норматив потребления. Это может стать неприятным «сюрпризом» для потребителя, поскольку нормативные начисления нередко значительно превышают фактическое потребление.
Надеемся, мы вас убедили в том, что необходимо ежемесячно передавать показания? Напоминаем, что жильцам, проживающим в домах, подконтрольных управляющей компании «Новая жизнь» и управляющей компании по жилью № 4, необходимо информировать Белгородэнергосбыт о данных счетчиков с 23 по 25 число каждого месяца, остальным потребителям — с 28 по 31 число.
Теперь давайте посмотрим, каким способом лучше передавать показания.
Раньше данные приборов учета электроэнергии в основном принимали операторы Контакт-центра. Нагрузка на сотрудников компании в пиковые моменты была огромной, а клиентам приходилось ожидать соединения с оператором в телефонной очереди.
Но с развитием онлайн-сервисов (личного кабинета для физических лиц на сайте белгородэнергосбыт.рф, мобильного приложения BelPay, чат-бота в мессенджере Telegram) и внедрением в компании роботизированной системы ситуация стала меняться к лучшему.
Если в 2020 году операторы принимали более 130 тысяч звонков, то в 2022 году — уже 30 тысяч. В то же время наблюдается обратная тенденция по загрузке голосового помощника.
Если три года назад для передачи показаний электросчетчиков по телефону (4722) 77-08-49 роботу Белгородэнергосбыта позвонили 44 тысячи раз, то в прошлом году — более 153 тысяч раз, что в 3,5 раза больше.
На этом графике видно, что большинство активных потребителей, в том числе — «серебряного» возраста чаще всего используют для передачи показаний электросчетчиков сайт белгородэнергосбыт.рф, личный кабинет для физических лиц (https://lk.belsbyt.ru/fiz/login) и мобильное приложение «BelPay». В 2022 году через дистанционные сервисы было передано более 813 тысяч показаний приборов учета. Если люди выбирают онлайн, значит, им это на самом деле удобно.
Но если вы не в ладах с современными гаджетами, а под рукой только стационарный телефон, воспользуйтесь голосовым помощником! Он работает 24 часа в сутки. Общаться с роботом очень просто. Достаточно назвать свой лицевой счет (он напечатан в квитанции) и показания прибора учета электроэнергии. При повторном обращении даже лицевой счет называть не нужно (робот его запомнит) — только показания.
За последний год число сторонников передачи показаний с помощью голосового помощника увеличилось на 41 процент. В среднем в месяц робот Белгородэнергосбыта принимает 13 тысяч показаний.
Пока с голосовым помощником преимущественно общаются жители Белгородской и Старооскольской агломераций. Но даже в маленьких и отдаленных районах потребители электроэнергии активно осваивают новые технологии коммуникации. К примеру, Виталий К, проживающий в Ровеньках, в прошлом году узнал о существовании робота Белгородэнергосбыта, и теперь передает показания счетчика только таким способом. Пару лет назад сотрудники компании рассказали об удобном сервисе Екатерине К. из села Козинка Грайворонского городского округа, и теперь пенсионерка тратит минимум времени на передачу показаний. Если у этих клиентов получилось, получится и у вас.
Попробуйте передать показания электросчетчика роботу Белгородэнергосбыта по телефону (4722) 77-08-49 уже в этом месяце! Или задействуйте для передачи данных любые другие дистанционные сервисы компании.