Передайте показания электросчетчика!

Пока с голосовым помощником преимущественно общаются жители Белгородской и Старооскольской агломераций. Но даже в маленьких и отдаленных районах потребители электроэнергии активно осваивают новые технологии коммуникации. К примеру, Виталий К, проживающий в Ровеньках, в прошлом году узнал о существовании робота Белгородэнергосбыта, и теперь передает показания счетчика только таким способом. Пару лет назад сотрудники компании рассказали об удобном сервисе Екатерине К. из села Козинка Грайворонского городского округа, и теперь пенсионерка тратит минимум времени на передачу показаний. Если у этих клиентов получилось, получится и у вас.